“Grazie di tutto”, zia Mara Venier comincia Domenica In ricordando Monica Vitti La puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival apre con la dedica a Monica Vitti.

È stata la settimana di "zia" Mara Venier, menzionata da tutti gli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo a causa del FantaSanremo. La puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival apre con la dedica a Monica Vitti: "Ciao Monica, ovunque tu sia e grazie per tutto quello che hai fatto per me. Voglio mandare un abbraccio a Roberto compagno di vita suo per più di quarant'anni". Un grande applauso dal Teatro Ariston, dove la puntata speciale di Domenica In è in onda in diretta.

Tra gli ospiti opinionisti in studio un velo di commozione: il giornalista Pino Strabioli, la conduttrice Alba Parietti, l'attore comico Teo Teocoli e l'attore Christian De Sica e il giornalista Marino Bartoletti. È stato sicuramente un bel modo per ricordare una grande diva, fondamentale per la nostra storia, in un palco così prestigioso come quello del Teatro Ariston che ospita il Festival di Sanremo, festival che quest'anno è stato tra i più visti degli ultimi venticinque anni della sua storia con uno share pazzesco.

La morte di Monica Vitti

Monica Vitti, grandissima interprete di teatro, cinema e televisione, è morta all'età di 90 anni. L'attrice si era ritirata da tempo dalle scene. La sua vita privata era praticamente inaccessibile. Si pensi che la sua ultima apparizione in pubblico fu nel marzo del 2003, quando partecipò alla prima teatrale dello spettacolo "Notre-Dame de Paris" di Riccardo Cocciante. Di lei si sapeva che da diversi anni era ricoverata in una clinica svizzera dove riceveva le cure per una malattia degenerativa molto simile all'Alzheimer, affiancata da suo marito Roberto Russo. Nel corso degli anni, più volte è stata annunciata erroneamente la sua morte, già nel 1988 fu "Le Monde" a darne per certa la morte, lei ringraziò il quotidiano francese per averle allungato la vita.