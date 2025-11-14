X Factor, scintille tra Achille Lauro e Paola Iezzi: “La tua è una reazione da ignorante”

La polemica è il sale di uno show come X Factor e così, quando si innesca il conflitto tra i giudici, il talent di Sky si fa più interessante. A generare dibattito acceso tra Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi in questa occasione è stato un grande classico della musica italiana come Il cielo in una stanza, pezzo storico di Gino Paoli, tra i più noti del repertorio musicale nostrano, reinterpretata da Viscardi, concorrente guidato proprio da Paola Iezzi in questa avventura.

Le critiche di Lauro e la reazione di Paola Iezzi

Tutto è successo nella quarta puntata di X Factor del 13 novembre, La canzone è stata rivisitata da Viscardi in versione jazz, cambiando di fatto i connotati del pezzo, una scelta che non è piaciuta a Lauro, subito polemico con la collega: "Amo Viscardi e amo gli esperimenti ma questo è sbagliato", aggiungendo che la reinterpretazione avrebbe "svuotato il sentimento di questa canzone incredibile". Si mette in scia proprio Jake La Furia, che sottolinea la direzione sbagliata della versione del pezzo di Gino Paoli.

Gabbani difende Paola Iezzi

Paola Iezzi non si mostra molto propensa alle critiche, rivendicando la scelta della versione jazz e attaccando Achille Lauro per questa sua specifica opinione: "È una reazione così ignorante […] Stai facendo una figuraccia, te ne renderai conto quando rivedrai questo video". A questa cosa si ribella Jake La Furia, rivendicando il diritto di critica e dicendo che se a uno non piace una cosa non significa sia ignorante. "Io col populismo così non riesco a confrontarmi", dice Iezzi in risposta ai due colleghi. A dare manforte e supporto a Paola Iezzi è stato Francesco Gabbani, che si è invece schiarato al fianco della collega dicendosi favorevole a quella versione, sostenendo gli facesse venire in mente Chet Baker, ma a quel punto Lauro ha bersagliato anche lui dicendo di "non scomodare certi personaggi". E aggiunge: "Era una versione cantata bene, ma a me della voce non frega un ca**o". Insomma, dopo settimane di convivenza sostanzialmente pacifica, il fuoco tra i giudici che pareva essere mancato nelle scorse puntate sembra essere emerso.