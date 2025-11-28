PierC piange dopo il litigio tra Achille Lauro e Gabbani a X Factor, Giorgia: “Siete contenti adesso?”

Scontro tra Francesco Gabbani e Achille Lauro durante la semifinale di X Factor 2025: a farne le spese è PierC, che si scioglie in lacrime, mentre Giorgia rimprovera i due giudici.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Proseguono i contrasti tra Achille Lauro e Francesco Gabbani a X Factor 2025. Durante la semifinale andata in onda il 27 novembre, i due giudici si sono scontrati a margine dell’esibizione di PierC. Il giovane artista, appartenente alla squadra di Gabbani, si era appena esibito sulle note di Bohemian Rhapsody quando Lauro, al momento di giudicare la performance, gli ha fatto i complimenti per la parte eseguita al piano, per poi consigliargli di “evitare i saltelli”, riferendosi al momento in cui PierC aveva abbandonato lo sgabello per cantare le note finali della canzone direttamente di fronte al pubblico.

Le critiche di Lauro a PierC: “Sono tuo fan ma evita i saltelli”

Lauro, pur precisando di essere un fan di PierC e di essere stato, come gli altri, travolto dalla sua bravura, ha apertamente riso della parte finale dell’esecuzione, durante la quale l’artista aveva corso da una parte all’altra del palco per dare libero sfogo all’energia accumulata. A difenderlo, ritenendo fuori luogo quell’osservazione, è stato Gabbani, che ha invece consigliato a PierC di non permettere a nessuno di imporgli come vivere il palco durante un’esibizione.

Lo scontro tra i due è proseguito per alcuni minuti, con Gabbani rimasto serissimo e fermo sulla sua posizione e Lauro che ha nuovamente mostrato un atteggiamento di sufficienza di fronte al nervosismo del collega, che in precedenza aveva accusato di montare polemiche pretestuose solo allo scopo di movimentare il programma.

La reazione di PierC di fronte allo scontro tra Lauro e Francesco Gabbani

Giorgia, determinata a concludere l’alterco tra i due giudici per avere il tempo di lanciare il codice di PierC al televoto, ha quindi passato il microfono al talento scelto da Gabbani per un commento. Ma PierC, vinto dall’emozione, si è sciolto in lacrime, ringraziando il suo coach per avergli consentito di cantare su un palco tanto prestigioso la sua canzone preferita.

La conduttrice si è quindi rivolta ai due contendenti per mostrare loro il risultato della loro lite. “Ecco, siete contenti adesso?”, li ha scherzosamente rimproverati, mentre il pubblico applaudiva per incitare PierC e complimentarsi per la splendida performance.