Il fuorionda di Gabbani dopo lo scontro con Achille Lauro a X Factor: “Stasera mi dovete tenere”

Un video pubblicato sul profilo ufficiale di X Factor mostra cosa è accaduto durante la pausa pubblicitaria seguita allo scontro in puntata tra Achille Lauro e Francesco Gabbani. Il botta e risposta tra i due giudici: “Stasera mi dovete tenere”, Figurati se faccio strategia”.

La semifinale di X Factor 2025 si è aperta con un momento di forte tensione tra Achille Lauro e Francesco Gabbani, scoppiato subito dopo l’esibizione di Tellynonpiangere, che aveva portato sul palco una cover di A Te di Jovanotti. Attraverso un pubblicato sul profilo ufficiale di X Factor mostra cosa è accaduto durante la pausa pubblicitaria subito dopo il battibecco tra i due giudici: "Stasera mi dovete tenere", "Figurati se faccio strategia".

Il fuorionda di Francesco Gabbani e Achille Lauro

Tutto è iniziato dopo l'esibizione di Tellynonpiangere, allievo di Gabbani che è stato poi eliminato nel corso della stessa puntata. Il giudizio di Lauro – secondo cui il concorrente sarebbe “più da discografia che da talent” e penalizzato nella gara delle cover — aveva fatto infuriare il suo collega, convinto che quel tipo di commento rischiasse di mortificare la parte emotiva e meno tecnica degli artisti. La discussione si è accesa in diretta, fino all’intervento di Giorgia che ha dovuto interrompere il confronto per mandare la pubblicità. Ma non è finita lì.

Un filmato pubblicato sui social ufficiali del programma mostra infatti cosa è successo una volta staccata la diretta. Nelle immagini si vede Gabbani mentre lo staff gli sistema la giacca e gli passa la lacca. Il cantautore, ancora scosso dallo scambio con Lauro, commenta senza filtri: “Mi dovete tenere stasera. È giusto che ci sia un confronto tra di noi, ognuno la vede dal proprio punto di vista. Non è strategia quella di Lauro, è il suo gusto, pensa davvero quello che dice”. Accanto a lui, Achille Lauro ascolta tutto e ribatte subito: "Ma figurati se faccio la strategia". A stemperare il clima interviene infine Jake La Furia, che prova a sdrammatizzare con una battuta: “Certo che è strategia”. La risata generale chiude il fuorionda, ma il video lascia intravedere quanto il dibattito tra i giudici fosse tutt’altro che superficiale.

Il commento di Tellynonpiangere a Fanpage.it: "Non sapevo cosa dire"

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it all'indomani della puntata , Tellynonpiangere ha commentato quanto accaduto in puntata dopo la sua esibizione: "Mi sembrava di essere in mezzo a due genitori che litigano. Le loro opinioni erano molto contrastanti, ma so che le discussioni fanno parte del format quindi non ero sorpreso. Non sapevo bene cosa dire, infatti non ho detto niente".