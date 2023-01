Wax parla con Arisa di Capodanno: “Non sto bene, quella notte ragionava la parte stupida di me” Nel daytime di Amici 22 oggi Arisa ha sgridato Wax per il comportamento adottato nella notte di Capodanno: “Ci hai deluso, non ti montare la testa. Al prossimo errore ti levo la maglia”. “In quel momento stava pensando la parte stupida di me”, le parole dell’allievo.

A cura di Gaia Martino

Il discorso Capodanno ad Amici 22 è ancora aperto: dopo la conferma riguardo la teoria della noce moscata da Dagospia, la produzione del talent nel corso del daytime ha mandato in onda la ramanzina di Arisa fatta al suo allievo Wax. Il giovane cantante sarebbe stato il "capobanda" dei fatti: "Ci hai deluso, al prossimo provvedimento ti leverò la maglia", le parole della maestra.

Le parole di Arisa a Wax

Nel daytime di oggi di Amici 22 è stato mostrato il confronto tra Arisa e Wax. Nella sala prove la maestra di canto ha chiesto al suo allievo come stesse: "Non sto troppo bene, un po' di tempesta meritata. Sui fatti di Capodanno, in quel momento stava pensando la parte stupida di me". Immediata la replica di Arisa che non ha nascosto il suo risentimento: lei ha spesso difeso il suo allievo, anche durante le proposte di attuare provvedimenti disciplinari contro di lui.

Se sei consapevole dell'opportunità che ti ha dato la vita, la parte stupida la scansi. Sei qui per avere nuove possibilità, tutte le volte che ti sei trovato nei provvedimenti ti ho sempre fatto uscire fuori. Ho sempre privilegiato il suo talento, se tu fai una cosa del genere non mi dimostri che sei cresciuto. Racconti cose familiari importanti, dimostra maturità. Allora mi chiedo chi sei, fai finta o veramente hai a cuore ciò che stai facendo?

La maestra ha spiegato a Wax di comportarsi da "stupidotto" e "poco rispettoso nei confronti della struttura che ti ospita".

C'è stata una gran parte dei tuoi compagni che non hanno fatto quello che avete fatto. Il vostro obiettivo è riuscire a diventare professionisti, studiare. Per una ca**ata del genere, tutto il lavoro che hai fatto sarebbe stato vanificato. La prossima volta che sarai incluso in un provvedimento, ti levo la maglia. Non ti montare la testa. Ci hai deluso.

Poche sono state le parole del cantante che ha promesso di dimostrare di essere cambiato dopo questo sbaglio: "Ti dimostrerò che non sono all'asilo. Ti prometto che le mie promesse verranno mantenute. Oltre chiedere scusa a te, voglio chiedere scusa a tutti, alla produzione, a Maria, alla redazione, ai miei compagni, alla mia famiglia, al pubblico".

Lo scontro tra Aaron e Wax

Dopo il confronto con Arisa, Wax si è ritrovato anche il suo compagno d'avventura in casetta Aaron che ha avuto qualcos'altro da dirgli riguardo la notte di Capodanno: "O ci fai o ci sei stupido, sei una volpe. Certi atteggiamenti li conosco, tu non hai bisogno di fare i giochetti, ma li fai. Mi stai sul ca**o quando fai così, mi sono inca**to di brutto con te".