Walter Sabatini dopo la lite con Auriemma a Pressing: "Adesso fa lo sportivo. Non si deve più permettere" Il giornalista ritorna sulla lite a Pressing con il collega napoletano: "Adesso fa tutto lo sportivo. Ha tirato avanti dieci anni con il fallo di Pjanic e lo scudetto perso in albergo".

Scorie dopo le scintille di domenica sera a Pressing tra Raffaele Auriemma e Walter Sabatini. Ospite di Calcio Selvaggio, il podcast del Pengwin, insieme a Giuseppe Cruciani, il giornalista ex addetto stampa dell'Inter ha attaccato duramente il giornalista napoletano spiegando quello che è successo in trasmissione: "Mi è toccato fare quello che faceva Cruciani a Tiki Taka, ovvero rispondere male ad Auriemma".

Le parole di Sandro Sabatini su Raffaele Auriemma

Sandro Sabatini ha spiegato che Raffaele Auriemma ha cercato di attaccarlo sui confronti tra la Juventus di Allegri e quella di Thiago Motta, ma Sabatini lo ha messo "in riga":

Mi è toccato fare quello che faceva Cruciani a Tiki Taka, ovvero rispondere male ad Auriemma. C'era una domanda che era sul Napoli, ma Auriemma fa: "Anziché parlare del Napoli, io voglio dire che Sabatini fa le sue arringhe contro la Juventus di adesso". Gli ho detto di non allargarsi perché le arringhe si fanno in difesa e non in attacco e deve finirla, perché sembra che qualsiasi cosa che io dico sulla Juventus, è riferito ad Allegri.

Cruciani osserva: "È robetta rispetto a quello che facevamo io e Auriemma. C'era la carne viva dello scontro tra Napoli e Juventus. E c'era questo vittimismo napoletano che è tipico. Il fatto che gli altri vincono perché sono rappresentanza dei poteri forti, io questo ho combattuto per anni con Auriemma". Sabatini poi spiega: "Adesso Auriemma fa tutto lo sportivo. Ha tirato dieci anni con il fallo di Pjanic e lo scudetto perso in albergo, adesso fa tutto lo sportivo".

La lite a Pressing

Sandro Sabatini aveva commentato il pareggio tra Juventus e Cagliari, criticando i confronti tra Thiago Motta e Allegri: "La rovina della Juve (e degli juventini) è ascoltare chi fa il paragone Motta-Allegri con cieco fanatismo […] La Juventus aveva costruito sulla fase difensiva il suo bel percorso in campionato e ottimo in Champions League". La replica di Auriemma è stata: "La vittoria della Juventus a Lipsia mi ha entusiasmato così come Sabatini che si lascia andare a delle arringhe contro la Juve di oggi". È stato a questo punto che Sabatini ha precisato e ha risposto piccato: "Non fare il furbo con me, non ho fatto nessun'arringa contro la Juventus […] le arringhe si fanno in difesa".