Vybes non merita il Serale di Amici secondo TrigNO, la reazione del cantante: "Fai complimenti, poi dici stron*ate" Dopo essere venuto a conoscenza del fatto che TrigNO non l'avesse inserito nella lista dei 7 allievi che, secondo lui, meriterebbero di accedere al Serale di Amici, Vybes ha rivolto al collega un duro attacco: "Mi sento preso in giro".

A cura di Sara Leombruno

Il percorso per avere accesso al Serale si fa sempre più complicato ad Amici. Ad oggi sono state consegnate 5 maglie, ma Alessandra Celentano ha esortato la produzione a chiedere l'opinione degli allievi, spingendoli a esprimere la loro preferenza su sette allievi "in modo oggettivo". È proprio per questo che tra Vybes e TrigNO è scoppiata un'accesa discussione.

Il litigio tra Vybes e TrigNO ad Amici

Dopo essere venuto a conoscenza del fatto che TrigNO non l'avesse inserito tra i 7 allievi che, secondo lui, meriterebbero di accedere al Serale, Vybes ha rivolto un attacco deciso nei confronti del collega: "Mi riempi sempre di complimenti, poi mi vedo fuori dalla tua lista nomi, dici un sacco di stron*ate", le parole dell'artista. "Io sono rimasto coerente con la classifica che avevo fatto l'altra volta, ti ho detto che mi piacciono due singoli, non ti ho riempito di complimenti", la replica del cantante.

A quel punto, Vybes gli ha spiegato perché, a detta sua, il suo comportamento sarebbe incoerente: "Mi dici di mandarti prima i miei pezzi per farli leggere ai tuoi amici, che a Milano sei un mostro e che mi fai conoscere tutti e poi ogni volta mi vedo sempre fuori dalla lista, mi sento preso in giro". Alla fine, entrambi sono finiti nel gruppo degli esclusi al serale secondo gli allievi della Scuola.

La reazione di Mollenbeck

Anche Mollenbeck, allievo di Lorella Cuccarini, proprio come Vybes, non ha avuto una bella reazione nell'apprendere che gli allievi l'avessero escluso nella lista dei meritevoli e si è lasciato andare a un lungo sfogo con il resto della classe: "Ci rimango male se nessuno mi considera idoneo al Serale, so di meritarmelo, io non sono una persona che inizia a spaccare le cose, mi tengo le cose dentro, ma non voglio che passi che faccio così perché mi va bene la cosa".