video suggerito

Trigno, Vybes e Luke al Serale di Amici 24, Deddè unico escluso: “Spero di aver lasciato una parte di me” Nel daytime di lunedì 10 marzo, Trigno, Vybes e Luke hanno ricevuto la maglia d’oro del Serale di Amici 2025. 16 in totale gli allievi che si giocheranno la vittoria. Solo il cantante Deddé è rimasto escluso: “Spero di aver trasmesso qualcosa”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

La classe del Serale di Amici 2025 è formata. Nel daytime di lunedì 10 marzo, anche gli ultimi allievi hanno ricevuto la maglia d'oro, per un totale di 16 assegnate. Solo il cantante Deddé è rimasto escluso e ha dovuto interrompere il suo percorso nel talent. Ecco chi è riuscito ad accedere alla fase finale.

Deddè non accede al Serale di Amici, le sua parole

Il daytime del 10 marzo di Amici si è aperto riprendendo le fila del pomeridiano e continuando con l‘assegnazione delle maglie. È arrivato il turno di Deddé, che ha ricevuto due no e che per questo non può accedere al Serale. Per continuare sono necessari 3 sì dei prof di categoria, in questo caso Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. "Fa niente, spero di aver lasciato una parte di me nei cuori delle persone e di aver trasmesso qualcosa con la mia musica. Ci tengo a ringraziare Anna (Pettinelli, ndr) e tutti", ha detto il cantante prima di lasciare lo studio.

Pettinelli e Cuccarini litigano per la maglia di Luke

È arrivato poi il turno di Luke, che ha fatto nascere una discussione tra la sua prof Lorella Cuccarini, e Anna Pettinelli. Quest'ultima ha dato un no al ragazzo, ma ha poi specificato di voler parlare. "Non me la sento di dargli sì per il Serale, ma posso darlo a te. Lo dò perché credo in te e non in lui", ha spiegato alla collega. Nella discussione è intervenuta anche la maestra Alessandra Celentano: "Non ha senso, è un atto caritatevole il tuo?". "Non ha senso. Anche se è una decisione a mio favore, non mi sembra il modo per raggirare il sì", ha spiegato Luke.

Leggi anche Quando inizia il serale di Amici 24: la data della prima puntata a marzo 2025

"Non posso dargli sì, ma ho tanto rispetto di Lorella e lo sto dando a lei, non a lui, che per me rimane un no", ha precisato Pettinelli ribadendo il suo punto di vista e chiedendosi se questa decisione sia approvata dalla produzione. "Io il sì me lo prendo, ma mi sembra fantascienza. Io porto Luke al serale", ha concluso Cuccarini consegnando la maglia al suo allievo.

Anche Trigno e Vybes al Serale

Arriva il turno di Trigno e Vybes. "Per questa esibizione ho dato sì meno", ha scritto Zerbi nel rendere pubblica la sua decisione a proposito del primo cantante. Per lui altri due sì. Trigno ha quindi ricevuto la maglia del Serale. Anche Vybes non ha avuto problemi e con tre risposte positive ha ottenuto la maglia d'oro.