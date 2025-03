Amici 24, Pettinelli e Lettieri stroncano le squadre avversarie: “Luke senza punti di forza, Alessia innaturale”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

La classe e le squadre del Serale di Amici 2024 sono state formate. Come si è visto nel daytime di martedì 11 marzo, una di queste è guidata dalla prof Anna Pettinelli per il canto e Deborah Lettieri per il ballo. A farne parte Trigno, Nicolò, Francesca, Raffaella e Dandy. Le insegnanti hanno passato in rassegna gli avversari e non hanno risparmiato critiche nei loro confronti. Ecco cosa hanno detto.

Le parole di Deborah Lettieri sui ballerini avversari

La prof Deborah Lettieri non le ha mandate a dire nei confronti dei ballerini avversari. Cominciando da Alessia, ha commentato: "Le sue facce quando balla sono forzate, ha un'espressività non naturale". Sentite le parole della prof, la ballerina di latino ha spiegato: "Il mondo del latino sa. Quando mi dice che sono rigida non sono d'accordo, il mio movimento è fluido. Sull'espressività una delle cose che mi è stata riconosciuta e proprio la naturalezza". Lettieri ha continuato parlando di Chiara: "Il suo punto forte è il suo punto debole. La sua danza non è all'altezza delle sue doti". E su Daniele: "La tecnica non basta se non c'è l'espressività". I diretti interessati hanno poi commentato singolarmente le parole della prof, sorpresi che questi temi non fossero emersi nel corso del pomeridiano ma solamente ora a un passo dal Serale.

Anna Pettinelli e le critiche ai cantanti

Anche Anna Pettinelli non ha risparmiato critiche nei confronti dei cantanti delle altre squadre. Primo fra tutti Luke, al quale non aveva dato un vero sì per l'accesso al Serale: "Per me non dovrebbe esserci, non ha punti di forza se non un gruppo di appassionati che lo seguono sui social. Per il resto è indietro". Il cantante ha commentato: "Trovo parac*lo il modo in cui mi ha dato la maglia, poteva dire di no. Mi ha messo in una situazione non comoda. Mi sta facendo sentire in colpa del fatto che ho seguito nel mio piccolo, se arrivo alle persone un motivo c'è". L'insegnante di canto ha poi continuato parlando di Senza Cri: "Teatrale, pesante, barocca". E su Jacopo Sol: "Ho paura che non sia versatile. Il principe delle tenebre che non sorride mai". "Mi sembra anonima, non è costante", ha detto invece parlando di Antonia. R su Vbeus: