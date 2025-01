video suggerito

Provvedimento per le mancate pulizie ad Amici, la prof Celentano punisce 8 allievi: la loro reazione Nuovo provvedimento disciplinare per le pulizie ad Amici 24. Otto allievi sono stati puniti dalla maestra Alessandra Celentano per aver lasciato in disordine e dovranno occuparsi, fino alla fine del programma, di riordinare anche per gli altri. Questa situazione ha generato un certo malumore tra tutti i ragazzi, coinvolti e non: ecco come hanno reagito. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ad Amici 24 torna il problema delle pulizie in Casetta. Nella puntata del 26 gennaio del talent, Mollenbeck, Denny, Alessia, Niccolò, Luke, Deddè, Daniele e Jacopo Sol hanno ricevuto un provvedimento disciplinare dalla maestra Alessandra Celentano per aver lasciato sporche e in disordine le stanze e gli spazi comuni. Durante il daytime, gli allievi hanno commentato la decisione piuttosto drastica e si sono lamentati non ritenendola giusta.

La reazione degli allievi al provvedimento di Alessandra Celentano

Viste le condizioni in cui ha trovato la Casetta, Alessandra Celentano ha deciso di dare un provvedimento disciplinare a 8 allievi: saranno loro a dover tenere pulita e in ordine la stanza e gli ambienti comuni fino alla fine del programma. La decisione ha piuttosto infastidito i ragazzi coinvolti che, rientrati dopo la puntata, hanno deciso di parlarne tra loro. "Mi sta sul ca**o che tra i nomi ci sono anche io. Sono l'unico che in casa passa l'aspirapolvere, che puntata di me**a", si è sfogato Mollenbeck. "Se parliamo delle stanze ok, io sono d'accordo, ma non mi metto ad alzare le mutande di una persona che non sia io. La roba degli altri non la tocco", ha aggiunto Daniele. Della stessa opinione anche Jacopo Sol: "Il provvedimento di pulire noi per tutti non ha senso". Anche se non coinvolta, Chiamamifaro ha espresso la sua opinione sulla vicenda, sostenendo che in realtà la situazione potrebbe rivelarsi controproducente.

La prof torna in casetta e esorta i ragazzi a pulire

La prof Celentano, accompagnata da Rudy Zerbi, è tornata in casetta dopo aver visto che i ragazzi non hanno iniziato a occuparsi delle faccende ma si sono messi a parlare tra loro. "Ho visto che non è successo niente, i nomi che ho fatto non si sono messi a pulire. La cosa corretta sarebbe stata mettere in ordine, togliere il macello e poi mettersi a parlare. È importante che noi non vediamo più questo sfacelo. Mollate tutto e iniziate a lavorare", ha spiegato la maestra. "Nessuno ha avuto il coraggio di parlare. Dovete pulire tutto per tutti, non solo la vostra camera", ha sottolineato il prof di canto, visto che durante la puntata nessun altro allievo ha parlato e si è preso la responsabilità della situazione.

L'esortazione della maestra, ha causato dei malumori tra i ragazzi, che hanno iniziato a darsi la colpa a vicenda, tra chi si è trovato coinvolto pur non c'entrando niente e chi non si è preso le sue responsabilità. Nicolò, ad esempio, si è lamentato del fatto di non avere spazio per mettere i suoi vestiti e ha poi litigato con Trigno, che non rientra nei nomi pur avendo nascosto bottigliette vuote e vestiti sporchi nell'armadio per non farsi scoprire. Guardando tutto dalla sala monitor, Celentano è intervenuta nuovamente e ha detto a Nicolò: "Se la lamentela è che non c'è un armadio, chiedilo, te ne faremo avere uno. Fammi capire quale è il problema".