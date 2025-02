video suggerito

Mollenbeck eliminato da Amici 24, Anna Pettinelli: "Non meriti il Serale, ci sono allievi più bravi di te" Nella puntata del daytime di Amici 24 oggi Mollenbeck è stato costretto a lasciare la casetta. Dopo aver svolto l'esame davanti agli insegnanti, Anna Pettinelli ha deciso la sua eliminazione: "Abbiamo grosse personalità, voci, e non sarebbe giusto portare via ad altri che lo meritano di più la possibilità di accedere al Serale".

A cura di Gaia Martino

Mollenbeck, nome d'arte di Samuele Mollenbeck, è stato eliminato da Amici 24. Nel daytime andato in onda oggi, martedì 18 febbraio 2025, è stato mostrato il momento in cui l'allievo ha sostenuto l'esame dopo che nessuno dei suoi compagni di avventura lo ha ritenuto idoneo per il Serale. Rientrato in casetta dopo la comunicazione ufficiale sulla sua eliminazione, ha ricevuto gli abbracci dagli allievi che lo hanno consolato: "Non deve scomparire dentro di te la musica, lì inizia e finisce tutto. Non è finita qua".

L'eliminazione di Mollenbeck ad Amici 24

Alessandra Celentano, come assistito nel daytime di oggi, ha chiamato gli allievi a prepararsi per eventuali esami valevoli per il passaggio al Serale. Il primo ad essere stato chiamato in studio è stato Mollenbeck, allievo non ritenuto idoneo per l'ultima fase del programma dai suoi compagni di avventura in casetta. Dopo essersi esibito per tre volte davanti agli insegnanti, Anna Pettinelli ha detto la sua. "Hai del potenziale, del talento, ma non l'hai potenziato abbastanza. Non cambierò idea in un mese, mi dispiace ma è un no definitivo. Sono qui per toglierti una maglia rossa, non credo che Samuele sia in grado di fare il Serale" ha dichiarato la Pettinelli. "Non sono d'accordo. Sto crescendo esponenzialmente, vengo dal nulla. Accetto quello che dici, ma non sono d'accordo" ha risposto Mollenbeck. "Non ti vedo al Serale. Abbiamo grosse personalità, voci, capacità tecniche e non sarebbe giusto portare via ad altri che lo meritano di più la possibilità di accedere. Credo che tu Samuele, rispetto agli altri, sia un po' più indietro" ha continuato la Pettinelli che ha così deciso la sua eliminazione definitiva. Lorella Cuccarini lo ha così salutato: "Mi dispiace Samuele. Il regolamento è questo, non posso fare altro. Ti abbraccio forte, ci sentiamo nei prossimi giorni. Continua così, non mollare mai".

Dopo aver lasciato lo studio, Mollenbeck ha salutato i suoi compagni di avventura. "È stata tosta per me, tendo a isolarmi perché a volte sto meglio con me stesso. Dentro ognuno di voi ho trovato qualcosa di bello, vi voglio bene", le parole prima di abbracciarli forte. Alessia in lacrime gli ha confessato: "Devi essere forte, mi raccomando".

Alessandra Celentano agli allievi: "Se volete, potete votare di nuovo"

Dopo l'eliminazione di Mollenbeck, Alessandra Celentano ha chiesto agli allievi se intendessero rivotare. "Non mi sembrerebbe giusto rivotare dopo la sua eliminazione" ha risposto Chiamamifaro. Dopo un botta e risposta tra la maestra e SenzaCri, tutti si sono mostrati d'accordo a non tornare al voto. Il prossimo a dover sostenere l'esame sarà Antonio.