Chi è Samuele Mollenbeck, il nuovo cantante di Amici 2024 che ha vinto la sfida con Diego Samuele Mollenbeck è il nuovo concorrente, nella cateogoria canto, di Amici 2024. Dopo aver vinto la sfida con Diego lo scorso 8 dicembre, entra a far parte della squadra di Lorella Cuccarini. Ecco chi è Mollenbeck.

A cura di Vincenzo Nasto

Hollenbeck, Amici 2024

Samuele Mollenbeck, originario di Roma, è il nuovo concorrente nella categoria canto di Amici 2024. Al secondo tentativo, dopo la sfida persa con Luk3 lo scorso 1 dicembre, Mollenbeck ha conquistato il suo posto all'interno del talent di Canale 5, battendo Diego Lazzari. Non solo: durante la sfida ha mostrato per la sua seconda volta l'inedito Male, prima di cantare nelle scorse ore anche una cover di Quanto Forte Ti Pensavo di Madame. Prende il posto di Diego Lazzari nella squadra di Lorella Cuccarini, una situazione analoga a ciò che è accaduto lo scorso 18 novembre, quando era stata invece Antonia a vincere la sfida con Diego, prendendosi un posto nella squadra di Rudy Zerbi. Ma chi è Mollenbeck di Amici 2024?

Chi è Mollenbeck, cantante della scuola di Amici 2024

C'è ancora tanto da scoprire di Mollenbeck, nome d'arte di Samuele Mollenbeck, originario di Roma. Il giovane cantante infatti, non sembra aver pubblicato molte informazioni sulla sua vita privata, dalla famiglia alla scuola che ha frequentato, fino al suo status sentimentale. Ci viene in aiuto, invece, sul lato musicale il suo profilo su Spotify che conta adesso 39 ascoltatori mensili, e l'unico brano pubblicato sulla piattaforma è Luna con 1416 ascolti. Sul suo profilo Instagram, che attualmente conta 3649 follower, appaiono foto in studio e anche una acoustic session di Luna. Sul suo profilo TikTok invece, spiccano le cover di brani di Tony Boy, Lazza, Justin Bieber, Adele, Lewis Capaldi. Qui il suo profilo Instagram e TikTok.

Il percorso di Mollenbeck ad Amici nella squadra di Lorella Cuccarini

Nelle scorse ore, Mollenbeck è entrato ufficialmente nella scuola di Amici 2024, dopo la seconda sfida, questa volta vinta, con Diego Lazzari. La sua avventura ad Amici comincia lo scorso 1 dicembre, quando viene presentato in sfida con Luk3. L'esito, dato dall'esibizione degli inediti Parigi in motorino e Male, giudicato da Federica Abbate, premia il giovane autore campano. Federica Abbate però sottolinea la bravura di Mollenbeck, chiedendo che gli venga data un'altra possibilità. Una settimana dopo, in sfida, arriva Diego che si esibisce con l'inedito Il Cielo è Viola e la cover di La Mia Storia Tra Le Dita di Gianluca Grignani. Mentre Mollenbeck si presenta di nuovo con l'inedito Male e una cover di Quanto Forte Ti Pensavo di Madame. Il giudice Carlo Di Francesco lo premia e adesso bisognerà capire quale sarà la direzione del suo percorso, sotto l'ala di Lorella Cuccarini.