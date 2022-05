Vittorio Sgarbi a 70 anni riceve un mega Tapiro: “Volevo atterrare Mughini, poi mi sono fermato” Vittorio Sgarbi riceve un mega Tapiro d’oro per la lite con Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show. Il critico d’arte è stato raggiunto da Valerio Staffelli nel giorno del suo 70esimo compleanno.

A cura di Ilaria Costabile

In occasione del suo 70esimo compleanno, Vittorio Sgarbi riceve da Striscia la Notizia un regalo piuttosto ingombrante, ovvero un enorme Tapiro, che arriva dopo la lite con Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show, diventata subito virale. Il critico d'arte, stavolta, sembra aver accettato di buon grado il dono del tg satirico, commentando anche l'accaduto con l'instancabile Valerio Staffelli.

La consegna del Tapiro d'oro

La troupe di Striscia la Notizia raggiunge Vittorio Sgarbi a Boretto, vicino Reggio Emilia, dove il critico ha accolto l'inviato del tg satirico con un certo stupore e infatti dichiara: "Potrebbe essere un Tapiro che mi viene dato per quello che ho fatto, ma in realtà io ho subito. Quindi possiamo condividerlo con Mughini". In occasione del suo 70esimo compleanno, quindi, non poteva esserci festeggiamento migliore che quello per celebrare la proverbiale irruenza del parlamentare e ormai volto storico della televisione che, in realtà, ne ha fatte diverse e in merito all'ultima performance televisiva ha aggiunto: "Ho pensato di atterrare Mughini con un pugno, ma avrei fatto una figuraccia. Allora sono stato fermo". Con il giornalista, d'altronde, pare non ci sia stato alcun chiarimento dopo lo scontro.

I 70 anni di Vittorio Sgarbi

In un'intervista al Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi ha dichiarato di essersi pentito per la lite con Mughini, perché in fondo è sempre stato una persona mite: "Io sono accogliente, ma se qualcuno supera il confine divento quell'altro Sgarbi. È un incidente imprevisto che lo scatena". Il critico d'arte ha poi parlato dei suoi 70 anni, compiuti l'8 maggio e di come stia affrontando questo traguardo: