Vittorio Menozzi si avvicina a Sara Ricci al GF: “È sensuale, incastro che con le altre non c’è” Nuovo feeling nella Casa del Grande Fratello. Il primo a palesare la sua attenzione nei confronti di Sara Ricci è stato Vittorio Menozzi che ha ammesso di trovarsi particolarmente a suo agio con l’attrice: “La trovo interessante e sensuale”.

A cura di Stefania Rocco

Nuovo e inaspettato feeling nella Casa del Grande Fratello. Il primo a palesare la sua attrazione nei confronti di Sara Ricci è stato Vittorio Menozzi, l’ingegnere-modello che, soprattutto all’inizio della sua avventura nella Casa, ha spopolato tra le donne del cast. Vittorio ha ammesso di trovare l’attrice, ex collega di Beatrice Luzzi nella soap opera Vivere, particolarmente interessante. Il giovane ha confidato all’amico Paolo Masella questo suo interesse.

L’ammissione di Vittorio Menozzi: “Con Sara incastri che con le altre non ho trovato”

“Sara mica è solo una bella donna. Lei è una donna molto interessante, sensualissima, sa ridere, sa essere seria. Mi trovo molto a mio agio”, ha confessato il modello all’amico Paolo, “Ci sono degli incastri diversi e come mi incastro con lei non mi capita. Mi sembra di non averlo trovato con altre ragazze più giovani. A me piace anche raccontare le cose in un certo modo, che ad altri può sembrare noioso, prolisso, ma a lei no. Con altre sembra che li annoi, ma con lei no”. Vittorio fa riferimento al fatot di non avere mai manifestato un interesse sincero nei confronti di alcuna coinquilina, nonostante i pettegolezzi circolati di tanto in tanto sul suo conto.

Sara Ricci aveva ammesso: “Mi piacciono i ragazzi giovani”

Sara e Vittorio potrebbero trovare rapidamente un punto d’incontro, anche in considerazione di quanto aveva ammesso l’attrice a pochi minuti dal suo ingresso nella Casa del GF. Quando il conduttore Alfonso Signorini le aveva chiesto per quale motivo il feeling nato con George Clooney anni fa non avesse avuto un seguito, Sara aveva raccontato di essere attratta da un altro tipo di uomo: “Mi piacciono i ragazzi molto giovani. Con George Clooney? Il mio uomo ideale non dev'essere troppo rassicurante, esteticamente posato. Più primitivo, più selvaggio”.