Vittorio Menozzi distrutto dall’assenza di Beatrice Luzzi al Grande Fratello: “Mi sento perso”

Al Grande Fratello, Vittorio Menozzi sta vivendo con grande difficoltà questi giorni di assenza di Beatrice Luzzi. La concorrente ha lasciato la casa dopo avere appreso della morte del padre Paolo. Nei prossimi giorni, sapremo se rientrerà in gioco o se si lascerà alle spalle l'esperienza nel reality. Intanto, Fiordaliso ha provato a consolare Vittorio, visibilmente provato dalla mancanza di Beatrice.

Fiordaliso non ha dubbi: "Beatrice Luzzi tornerà lunedì"

Fiordaliso ha provato a tirare su di morale Vittorio Menozzi: "È andata via la tua comfort zone. Io non riesco a essere come lei, perché tu con lei avevi un legame speciale. Vedrai che torna lunedì. Vedrai che torna. A me, se vanno via alcuni punti di riferimento, vado in palla. Qui hai bisogno di un punto di riferimento. Anche io, che non ci parlo come te, sono in paranoia. Quando sono giù, lei in due secondi mi tira su. Mi dice le cose giuste che mi deve dire. Lei ti serve qua, inutile girarci intorno, lei qua per te è importante. Se vuoi mi metto la parrucca con i riccioli rossi (ride, ndr), ma Bea è Bea". Il concorrente ha confidato di sentirsi perso:

Non so che fare. Forse questa esperienza la prendo troppo sul serio. Voglio che quello che riesco a imparare qua, mi rimanga nella vita. Mi dà fastidio che senza una persona di riferimento io mi senta perso.

Fiordaliso, allora, ha replicato: "Per tutti è così, in questo viaggio devi trovare un complice. Stavate insieme ore e ore, lei si sfogava con te e tu ti sfogavi con lei. È andata via improvvisamente. Ogni volta che ero giù, lei mi tirava su".

Vittorio Menozzi e il rapporto con Beatrice Luzzi

Vittorio Menozzi ha concluso, rimarcando quanto abbia imparato da Beatrice Luzzi in questi mesi: "A me fa piacere che le persone vengano a chiedermi come sto, cos'ho. Solo che io non riesco ad aprirmi. A volte voglio semplicemente restare solo. È bello pensare che anche io abbia potuto darle qualcosa. […] Paradossalmente lei è una delle persone con cui avrei pensato di legare di meno. Non potrei essere più fiero di quello che c'è stato. Quando ripenso a questi quattro mesi, vedo una persona che è andata oltre i propri limiti grazie a lei".