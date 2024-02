Vittorio entra nella casa e si confronta con Beatrice e Greta: “È stata colpa mia” Vittorio entra nella casa e si assume la responsabilità delle sue scelte in un confronto prima con Beatrice e poi con Greta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella settimana in cui ha tenuto banco l'uscita di Vittorio con parte della casa che ha incolpato Beatrice, proprio Vittorio entra nella casa del Grande Fratello per parlare faccia a faccia con Beatrice Luzzi: "Penso che avevate ragione sul fatto che fosse responsabilità mia. Hai avuto un ruolo importante nelle tue parole e nei tuoi silenzi, ma il motivo per cui sono uscito sono stati i miei comportamenti, il modo in cui sono fatto che è il mio carattere. Sono fiero di quello che ho fatto, del bene che ti voglio e di quello che tu spero continui a volere a me. A volte siamo stati lontani, vicini, molto vicini e forse era anche il momento che certe cose vedo all'interno delle casa a volte non mi sento proprio rappresentato da dove sono e ci soffro".

Il dialogo tra Vittorio e Beatrice

Vittorio e Beatrice si spiegano: "Il tuo silenzio mi ha fatto stare male dentro casa e forse ha comunicato qualcosa a chi c'era fuori. Parlare è la scelta migliore, ma ci voleva del tempo". Beatrice Luzzi:

Avevi preso un'altra strada dopo due giorni ed è stato impossibile trovare una frequenza veramente intima. Hai preso un'altra strada che forse ha dato fastidio al pubblico. Questo cambiamento, questa accelerazione anche contraria alle tue corde. Poi c'è stata quella gita fuori che è stata una specie di ghigliottina. C'è stata quell'alba, quella chiacchierata ma era già tardi. Eri così lontano dalla mia verità che al punto hai potuto pensare che io potevo portarti a fare poi che cosa? Quali strategie abbiamo fatto? Diciamolo a tutti. Sembrava così evidente che abbiamo la visione diversa su tutte le cose.

In questo contesto, ci si mette Greta che ha sofferto molto l'assenza di Vittorio e che ha chiaramente colpevolizzato Beatrice: "Ho dato l'anima a Vittorio, io mi nutro di lui". Vittorio: "Sono molto contento di essere un riferimento per Greta, mi dispiace che abbia la sensazione di sentirsi fuori posto".