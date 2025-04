Violenza al GF Vip in Albania: concorrente sferra un pugno a un inquilino e viene arrestato

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Caos al Grande Fratello Vip Albania dove un concorrente, Jozefin Marku, ha aggredito un inquilino, Gjesti, dopo essere stato eliminato. Gli ha sferrato un violento pugno che lo ha fatto cadere per terra: è intervenuta subito l'ambulanza per trasportare il concorrente ferito in ospedale. Mentre per l'aggressore, cantante meglio conosciuto come Jozi, è arrivata la polizia che lo ha arrestato in diretta tv.

Cosa è successo al GF Vip Albania: il video dell'aggressione e dell'arresto

Il cantante albanese Jozefin Marku dopo essere stato eliminato dalla casa del GF Vip Albania ha sferrato un pugno a Gjesti, inquilino della casa. È successo nella puntata andata in onda su TeleChannel ieri sera: quando il concorrente ha aperto la porta della casa all'eliminato, quest'ultimo lo ha aggredito dandogli un violento pugno che lo ha fatto cadere per terra. I media albanesi tra cui Telegrafi raccontano che la diretta televisiva, poco dopo l'accaduto, è stata subito interrotta per alcuni minuti.

Dopo l'incidente, Gjesti è stato trasportato in ospedale per sottoporsi a una visita di accertamento e ricevere le cure mediche per il brutto colpo. Dopo le cure, il concorrente è rientrato in casa essendo le sue condizioni stabili. Per Jozi, invece, è arrivata la polizia che, intervenuta sul posto, lo ha ammanettato e arrestato. VoxNews Albania fa sapere che il cantante è stato rilasciato nelle prime ore del mattino.

Il comunicato del Grande Fratello Vip albanese

Dopo quanto accaduto, il conduttore del reality Ledion Liço ha parlato davanti alle telecamere del programma per fornire aggiornamenti al pubblico sui fatti accaduti. Con un comunicato condiviso sul profilo ufficiale, il reality si è scusato per quanto andato in onda condannando il gesto del concorrente Jozi. Queste le parole: "Top Channel ritiene che la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti sia senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante, avvenuto in un momento che avrebbe dovuto segnare la fine di un'esperienza e non l'inizio di una reazione del genere. Si tratta di un comportamento che non rappresenta né i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello VIP Albania. Nel frattempo la polizia ha scortato via Jozef Marku. Vogliamo sottolineare al pubblico che questo incidente non è stato in alcun modo organizzato o pianificato e che la produzione non ha avuto alcun motivo o segnale che potesse far pensare che una cosa del genere potesse accadere. La realtà di una diretta riserva spesso delle sorprese, ma questo non giustifica in alcun modo la violenza. Ci scusiamo pubblicamente con il nostro pubblico, i nostri partner e le istituzioni che si aspettano da noi responsabilità ed esempi. Top Channel sta adottando misure immediate in stretta collaborazione con i nostri consulenti legali".