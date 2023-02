“Vieni in Italia ad insegnarmi l’educazione?”, Matteo sbotta contro Oriana che lo accusa di razzismo Lite tra Matteo Diamante e Oriana Marzoli dopo la festa di Carnevale al Grande Fratello Vip. Il gieffino dice alla showgirl di essere poco educata e sbotta con una frase che offende Oriana: “Ho il diritto di stare in Italia, mi hanno chiamato loro”.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di Carnevale festeggiata al Grande Fratello Vip è stata foriera di discussioni e al centro dei battibecchi c'è, quasi sempre, Oriana Marzoli. Stavolta la gieffina ha avuto un acceso scontro con Matteo Diamante, il quale per rivendicare le sue ragioni si è rivolto a lei in maniera piuttosto sgarbata, dicendole parole che all'orecchio di tutti gli inquilini sono risultate razziste. I due, infatti, parlavano di educazione e del modo di sapersi comportare, e il modello ha attaccato la venezuelana dicendole di tornare nel suo Paese.

La frase di Matteo Diamante contro Oriana

Lo scontro inizia con uno scambio piccato di battute tra Luca Onestini e Matteo Diamante, quest'ultimo intento a lavare i bicchieri si lamenta con Onestini per le modalità con cui gli andato accanto dicendogli di lavare gli utensili rimasti e, secondo lo speaker, il modello avrebbe lanciato uno dei bicchieri su Ivana, a quel punto interviene Oriana che dice: "Ma non si tratta così una donna, mi può stare sulle scatole, ma con una donna mai così, te lo dico" rivolgendosi all'ex di Nikita Pelizon. Lui di tutta risposta le dice: "Non venire qua ad insegnare l'educazione", prontamente interviene Onestini: "In Italia cosa? L’Italia è per tutti. Non essere razzista! L’Italia è per tutti ricordatelo e impara l’educazione”.

Oriana Marzoli si difende

Matteo contesta alla gieffina di offenderlo in spagnolo e quindi, visto che si trova in Italia, dovrebbe parlare italiano, Oriana, quindi, prende immediatamente la parola e sovrasta con la sua voce quella dei suoi coinquilini:

L’Italia è uguale alla Spagna. Orgogliosa di essere venezuelana! Cosa vuoi con la Spagna! Ho il diritto di stare in Italia mi hanno chiamato loro del GF! Viva il Venezuela e Viva la Spagna come viva l’Italia ok?! Ricorda che sono stata chiamate e questo paese è per tutti quanti.

Il gieffino, continua dicendo: "Sì, ma non devi essere tu ad insegnare l'educazione a me. Esatto l'Italia è per tutti, quindi imparate l'educazione" per poi aggiungere rivolgendosi a Luca Onestini: "Un po' meno Luca, un po' meno" e facendogli notare che gli si è avvicinato in una maniera che è stata per lui fastidiosa.