Victoria Cabello dopo la malattia vola in finale a Pechino Express: “Non ricordavo più me stessa”

A cura di Gaia Martino

Nella nona puntata di Pechino Express 2022, la semifinale andata in onda ieri sera che ha visto l'eliminazione della coppia Italia-Brasile, Victoria Cabello, che gioca con Paride Vitale nel gruppo I Pazzeschi, ha ricordato della malattia che l'ha colpita anni fa e che l'ha costretta ad allontanarsi dalla tv. La conduttrice televisiva, protagonista del programma, è stata vittima di un infortunio durante una prova nello show. Dopo una caduta è scoppiata in lacrime: "Mi sono fatta male, è finita" ha inizialmente detto, prima di farsi forza e continuare il viaggio. Bene ha fatto, insieme al suo fidato Paride si è aggiudicata il titolo di prima finalista: nel ringraziare il programma, si è lasciata andare ad uno sfogo che ha conquistato l'applauso di tutti e emozionato Costantino Della Gherardesca.

Lo sfogo di Victoria Cabello

Victoria Cabello, prima finalista insieme al suo compagno d'avventura Paride Vitale, a fine puntata ieri si è lasciata andare ad uno sfogo. Ha ringraziato il programma perché le ha permesso di ritrovare sé stessa dopo i difficilissimi anni vissuti, segnati dalla malattia.

Non mi ricordavo più di me, non ricordavo più di avere questa forza, queste capacità, coraggio. C'è stato un momento buio in cui mi sono dimenticata di me, essere qui è ricordarmi che ci sono, che c'è una nuova me, scoperta grazie a questo viaggio, che mi ha fatto recuperare in poco tempo un periodo buio. Questa è stata un'occasione importante.

L'abbraccio con Costantino della Gherardesca commosso e l'applauso dei suoi compagni d'avventura non le hanno fatto trattenere le lacrime.

La malattia di cui ha sofferto Victoria Cabello

Victoria Cabello con Pechino Express 2022 ha segnato il suo ritorno in tv, un segno importante per la sua storia. È stata lontana dalla tv per molto tempo per via dei suoi problemi di salute. La conduttrice raccontò il calvario vissuto dopo aver fatto un viaggio all'estero, durante il quale si è ammalata. La Cabello ha contratto la malattia di Lyme:

Ero fortemente debilitata, l’essere attaccata da un batterio così cattivo e attaccata da dentro, obbliga al riposo assoluto. A malincuore ho dovuto staccare con tutto.

Al Corriere prima dell'inizio della sua avventura nel programma, aggiunse di aver avuto problemi di memoria: "Non ricordavo molte parole, poi ero semi paralizzata". Oggi sono solo brutti e lontani ricordi.