Veronica ad Affari Tuoi: “Devo regalare il viaggio di nozze ai miei genitori”, frega il dottore e vince

Partita con lieto fine quella di Veronica: ad Affari Tuoi la pacchista della Basilicata ha accettato sul finale l’assegno da 22mila euro. Bene ha fatto perché il suo pacco conteneva solo 200 euro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, lunedì 23 febbraio, Veronica della Regione Basilicata. "Sono una logopedista, vengo dalla provincia di Potenza" ha raccontato di sé la pacchista prima di presentare in studio la cugina, Mariangela, che ha giocato con lei la partita contro il dottore. Dopo una lunga partita, ha accettato l'assegno da 22mila euro: il suo pacco, il "nero", conteneva solo 200 euro.

La partita di Veronica ad Affari Tuoi

Con i primi sei tiri a disposizione, Veronica ha eliminato dal tabellone 10mila euro, 0 euro, 20 euro, 200mila euro, 100mila euro e poesie ermetiche, il pacco speciale inventato da Herbert Ballerina. Il dottore, allora, ha proposto il cambio. Rifiutato.

Eliminati i pacchi da 50mila euro, 300mila euro e Gennarino, il dottore ha proposto 10mila euro per cinque tiri. "Con la vincita, vorrei regalare un viaggio di nozze ai miei genitori. Hanno consacrato la loro vita per noi, vorrei che si sentissero scelti loro. Per il giro che dobbiamo fare, questi sono risicati. Rifiuto", ha raccontato Veronica prima di tritare l'assegno. Aperti i pacchi da 15mila euro, 0 euro, Ballerina, 10 euro e 30mila euro, il dottore ha proposto il cambio. "Sono fatalista. Questo pacco mi piace, ma io cambio", ha commentato Veronica prima di lasciare il suo 2 per il pacco numero 4. Eliminati dal tabellone 200 euro e 20mila euro, il dottore ha offerto 15mila euro.

Il finale di Veronica che torna a casa con 22mila euro

"Si sta tenendo basso. Con due tiri potrei giocarmi la partita, rifiutiamo" ha dichiarato la pacchista prima di tritare l'assegno e aprire il suo vecchio pacco contenente solo 1 euro. Aperto il pacco contenente 75mila euro, Veronica è rimasta in finale con il pacco nero e 100 euro. Il dottore ha offerto 22mila euro, e la pacchista ha commentato: "Quando ero di là dicevo sempre non vi regalerò una partita audace. Avevo sempre pensato che dai 30mila in su, avrei accettato. Io con qualcosa vorrei andar via, quindi vorrei accettare. Non siamo audaci, quindi accettiamo". Nel suo pacco c'era il pacco nero, dal valore di 200 euro.