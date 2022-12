Valeria Fabrizi si riprende Ballando con le stelle: “Quante gioie mi ha dato questo palco” L’attrice ha preso il posto di Francesca Chillemi come ballerina per una notte, rimasta a casa a causa del Covid.

È tornata Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle. L'attrice ha preso il posto di Francesca Chillemi come ballerina per una notte, rimasta a casa a causa del Covid. Ma Valeria Fabrizi ha comunque deliziato tutto il pubblico, conquistando una incredibile ovazione. Ha sostituito Francesca Chillemi e ha fatto un meraviglioso ballo che è stato giustamente apprezzato dalla giuria che ha dato tutti 10 per un totale di 50 punti. "Sono felice, davvero". E Selvaggia Lucarelli chiede: "Ce l'hai una barzelletta?". Divertente la risposta di Valeria Fabrizi: "Ce l'ho, ne ho tante, ma se la dico supererebbero tutte quelle della Zanicchi".

Il messaggio di Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi che ha sostituito Francesca Chillemi, si è presentata così nel video di presentazione: "Vedi che ho fatto bene a tenermi in allenamento? Che quando c'è bisogno, la madre superiora arriva. Quindi io sono felice di tornare a Ballando con le stelle per Milly e per tutto quello che mi è stato regalato l'altro anno. È stato fantastico".

La nuova stagione di Che Dio ci aiuti

La nuova stagione di Che Dio Ci Aiuti sarà la settima. I nuovi episodi andranno in onda a partire da gennaio. Sarà un'edizione molto importante perché sarà la prima dove Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, avrà un ruolo marginale. Sarà presente solo in poche puntate per effetto della volontà dell'attrice di lasciare il progetto. Sul set, maggiore spazio per Francesca Chillemi e Pierpoalo Spollon. Ci sarà ovviamente anche Valeria Fabrizi. Tra le guest di puntata, ci sarà anche Orietta Berti nel ruolo di se stessa. Nel quattordicesimo episodio della fiction, la cantante di "Mille" e opinionista del Grande Fratello Vip farà la sua comparsa. Faranno parte del cast della settima stagione anche Diana Del Bufalo, Olimpia Noviello e Gianmarco Saurino.