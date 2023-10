Valentina Melis, ex di Massimiliano Varrese, prende le distanze: “Finita perché sono femminista” Valentina Melis, attrice e d ex compagna di Massimiliano Varrese, prende le distanze dal concorrente del Grande Fratello nonostante la tenera lettera di qualche settimana fa. “Noi donne non siamo responsabili per gli uomini che abbiamo avuto al nostro fianco”, è stata la precisazione.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Valentina Melis, attrice ed ex compagna di Massimiliano Varrese, prende le distanze dal concorrente del Grande Fratello. La donna è stata a lungo legata sentimentalmente al collega, dal quale ha avuto una figlia. Solo qualche giorno fa, gli aveva fatto recapitare una dolcissima lettera nella Casa con la quale elogiava il suo modo di essere padre della loro bambina. Ma a distanza di qualche giorno, Melis ha deciso di fare un passo indietro e mettere una barriera tra se stessa e quanto Massimiliano sta facendo nella Casa.

Il primo tweet di Valentina Melis: “Perché ci siamo separati”

Rispondendo a una provocazione ricevuta in rete da una utente, Valentina ha inizialmente specificato che proprio le recriminazioni che al concorrente del GF sono state mosse sui social sarebbero alla base della decisione di separarsi. “Vorrei che ci spiegassi tu, da femminista, come hai fatto a frequentare Varrese”, era la domanda posta all’attrice, che ha risposto così: “La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati”. Una precisazione che ha fatto il giro della rete con uno screenshot diventato virale. Su Twitter, inoltre, Valentina ha messo like a due commenti in cui si faceva riferimento proprio all’atteggiamento di Massimiliano. “Ma come ha fatto una femminista intelligentissima come Valentina Melis a stare con uno come Varrese che approccia alle donne o stalkerandole o diagnosticando malattie dalle vene degli occhi boh”, recitava il primo tweet. Il secondo, anche questo finito tra quelli piaciuti a Melis, rispondeva al primo: “Infatti poi si è redenta”.

La precisazione di Valentina Melis: “Non sono responsabile delle azioni di Massimiliano Varrese”

Poco dopo, ormai consapevole del fatto che le sue esternazioni avessero fatto il giro della rete, Valentina ha voluto fare una precisazione, anche per spiegare la scelta di inviare una tenera lettera all’ex solo qualche settimana fa in virtù del rapporto tra Massimiliano e la figlia Mia. “Rispondo una volta e non tornerò più sull’argomento e vi chiedo per favore la sensibilità di fare altrettanto. Confermo ogni parola che ho scritto in quella lettera. Ho volutamente parlato di lui come ottimo padre ed è la verità e della nostra separazione avvenuta nel reciproco rispetto in nome dell’amore per nostra figlia. Non ho parlato di altro. Se due persone si separano credo sia scontato che non condividano più le stesse idee e che non vadano più d’accordo. Mi sembra la base. Noi donne non siamo e non dobbiamo sentirci responsabili per gli uomini che abbiamo o che abbiamo avuto al nostro fianco. La responsabilità delle loro azioni sono solo loro. lo continuerò a parlare di lui solo un quanto padre, ribadendo che è un ottimo padre. Per il resto Altra cosa: la separazione da X non mi determina, io non sono la separazione da lui, io ero prima sono e sarò sempre a prescindere da chi ho accanto”, ha scritto ancora la donna, sperando di chiudere qui la questione. La sua posizione sul tema sarà mostrata a Varrese in diretta al GF nella prossima puntata?