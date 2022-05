Uomini e Donne, tra Ida e Riccardo è di nuovo bufera, Maria De Filippi: “Trema così perché sta male” Ida e Riccardo ripiombano nelle solite dinamiche: scontri accesi, lacrime, tensioni. Nulla da fare per la coppia che ha provato a riavvicinarsi. Durante una cena fuori, Ida si sarebbe aspettata il bacio.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nulla da fare per Ida e Riccardo. I due protagonisti di Uomini e Donne nelle ultime settimane hanno tentato un ritorno di fiamma, nonostante i burrascosi trascorsi della loro storia d'amore conclusa ormai due anni fa. Il tempo non sembra aver aiutato, Ida e Riccardo sono gli stessi di prima come gli stessi sono gli scontri nel parterre del dating show. Nella puntata di giovedì 26 maggio, va in onda il confronto dopo la cena di coppia che hanno provato a concedersi per riprovarci.

Ida a Riccardo: "Sono andata in terapia, dovresti anche tu"

L'uscita di coppia tra Ida e Riccardo non è andata nel migliore dei modi. Ida ha mandato al suo ex chiari segnali per lasciargli intendere che avrebbe voluto un bacio. Per Guarnieri, però, una cena e una manciata di telefonate non sono abbastanza per cancellare due anni di distanza tra loro. "Non sei cambiata affatto", stronca. Ida è visibilmente alterata, trema, al punto da rovesciarsi sull'abito il bicchiere d'acqua che le portano in studio. "Non sta bene se trema così, è dettato dalla rabbia e dal nervosismo", spiega Maria. La dama di Brescia è implacabile. "Tu ti nutri dei sentimenti degli altri perché non ne hai", accusa Riccardo. "Io sono andata in terapia, ma dovresti anche, tu ti farebbe bene".

Tina torna in studio e prende le parti di Ida

Tra i due c'è di mezzo Tina Cipollari, l'opinionista che tornata in studio dopo qualche giorno di assenza. Secondo quanto ha appreso Fanpage da fonti vicine al programma, la Cipollari si sarebbe presa due giorni di stacco per impegni di natura personale, niente di preoccupante insomma. Tornata all'attacco, Tina prende subito le difese di Ida nello scontro con Riccardo, che definisce "un farabutto" del quale non si sarebbe dovuta fidare, né ora né mai. Il tentativo di riprovarci con lui sarebbe stato un inutile sbaglio.