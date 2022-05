La sfilata di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne è per Ida: le regala le rose, poi si fa spogliare A Uomini e Donne Riccardo Guarnieri dedica la sua sfilata a Ida Platano: le regala le rose e dopo il cin cin con un calice di vino le chiede di sbottonargli la camicia.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, mercoledì 25 maggio, si è aperta con la sfilata del parterre maschile del Trono Over. Dopo Armando Incarnato e Biagio Di Maro, è arrivato il turno di Riccardo Guarnieri il quale ha deciso di dedicare il suo mini show a Ida Platano. Le ha regalato un mazzo di rose, e dopo averla invitata a salire sulla passerella al suo fianco, le ha chiesto di sbottonargli la camicia. Tra due sembra esserci un ritorno di fiamma, nonostante lui non abbia ancora le idee chiare.

La sfilata di Riccardo Guarnieri con Ida Platano

Riccardo Guarnieri ha deciso di dedicare la sua sfilata romantica e seduttiva alla sua ex con la quale sembra avere un "ritorno di fiamma", Ida Platano. Il Cavaliere si è presentato sulla passerella con un mazzo di rose indirizzate alla Dama con cui ha avuto una storia d'amore tempo fa. Dopo averla invitata a salire, le ha offerto un calice di vino e dopo il cin cin e un breve ballo, l'ha invitata a sbottonargli la camicia. L'imbarazzo per la Platano è salito alle stelle: non è mancata l'emozione e la timidezza per i due protagonisti di questo finale di stagione di Uomini e Donne.

Il gesto di Riccardo dopo l'ultimo litigio

Il gesto del Cavaliere di Uomini e Donne arriva dopo l'ultimo scontro avuto in studio con Ida Platano. Invitato ad esporsi sui suoi sentimenti, dopo essersi commosso precedentemente nel sentire la "loro canzone", Riccardo non aveva dato risposta. Per questo motivo la Dama – sentendosi rifiutata – lo aveva insultato mandandolo a quel paese. "Vaffanc**" gli aveva detto prima di lasciare lo studio. Il Guarnieri, dopo averla seguita, l'aveva invitata a non mettere una pietra sopra il loro rapporto. La romantica sfilata di questo pomeriggio è piaciuta al pubblico presente in studio che si è sciolto in un applauso: "Che belli" è stato poi il commento di Gianni Sperti.