Uomini e Donne, Ida chiede a Riccardo di tornare insieme, lui tergiversa e lei lo insulta: “Vaff…” Ida Platano ha tentato ancora una volta di recuperare il rapporto con Riccardo Guarnieri, ma di fronte al “no” dell’uomo, la dama di Uomini e Donne ha perso le staffe e lo ha insultato.

A cura di Stefania Rocco

Niente di fatto per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo il ballo a Uomini e Donne seguito dalle lacrime dell’uomo, il pubblico aveva intravisto una nuova scintilla di speranza, la possibilità che tra i due potesse tornare il sereno. Ma così non è andata. Durante la puntata andata in onda martedì 24 maggio, Riccardo ha messo un nuovo freno alle speranze della sua ex compagna che era tornata ad aprirsi rivelandogli i suoi sentimenti e le sue speranze per un futuro insieme. Riccardo è rimasto in silenzio, non ancora pronto a darle delle risposte. Per questo motivo, sentitasi nuovamente rifiutata, Ida lo ha insultato.

Maria De Filippi a Riccardo: “Ida si è riproposta”

Maria De Filippi ha tentato di dare una mano alla donna, spingendo Riccardo a esporsi. “Ti sta dicendo che si è riproposta”, gli ha detto, una versione confermata dalla stessa Ida: “Devi essere chiaro. Hai voluto delle risposte? Te le ho date e sei tornato a parlare di cose vecchie”. Ma Riccardo ha lasciato cadere la questione: “Non avevo risposte in quel momento. Ci siamo dati tante possibilità e non ha funzionato.Bisogna andare avanti. Può trovare un’altra persona. Forse non sostituirà quello che c’è stato tra noi, perché l’amore è stato fortissimo”.

Ida Platano insulta Riccardo Guarnieri

Di fronte alla decisione di Riccardo di non tornare sui suoi passi, Ida ha perso la pazienza. “Vaffa…”, gli ha detto prima di lasciare lo studio. Riccardo ha tentato di seguire la sua ex compagna dietro le quinte. Le ha parlato invitandola a non mettere una pietra sopra il loro rapporto. Desidera che rimangano amici benché non veda un futuro per la loro storia. Ma Ida ha deciso di prendere le distanze. A sostenere la donna è stato Gianni Sperti che l’ha accusato di poca trasparenza: “Se non ti capisci da solo, come possiamo capirti noi?”.