Uomini e Donne non va in onda venerdì 22 marzo: quale programma prenderà il suo posto su Canale 5

Cambio di programmazione Mediaset nella giornata di venerdì 22 marzo. Alle ore 14.45, su Canale 5, non andrà in onda il consueto appuntamento con Uomini e Donne, ma un programma diverso: uno speciale di Amici 23 in vista dell'inizio della fase Serale del programma, prevista per sabato 23 marzo in prima serata.

Perché Uomini e Donne non va in onda venerdì 22 marzo

In vista del Serale di Amici 23, che inizia ufficialmente sabato 23 marzo, Mediaset ha voluto apportare un piccolo cambio alla programmazione. Alle ore 14.45, come è stato mostrato oggi ai telespettatori, su Canale 5 infatti in onda uno Speciale del talent di Maria De Filippi, che si avvia verso la fase che decreterà il vincitore. È probabile che i 15 allievi ammessi, suddivisi in tre squadre (Emanuel Lo-Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro- Anna Pettinelli, Alessandra Celentano-Rudy Zerbi), si troveranno in studio per la prima volta e avranno modo di ricordare il loro percorso nella Scuola e affrontare le emozioni che li aspettano. Quanto a Uomini e Donne, tornerà regolarmente in onda lunedì 25 marzo alle ore 14.45, riprendendo il posto che occupa quotidianamente, fino al venerdì, su Canale 5.

Confermato il Day time di Amici alle 16.10

Subito dopo lo Speciale di Amici, su Canale 5 ci sarà il consueto appuntamento con il daytime del talent, a partire dalle ore 16.10, che mostra al pubblico come procede la vita in Casetta degli allievi e loro preparazione al Serale. I cantanti e i ballerini stanno ricevendo i primi guanti di sfida di questa edizione, che generano qualche malumore. Mida, ad esempio, ne ha ricevuto uno dalla professoressa Anna Pettinelli ma, insieme alla sua insegnante Lorella Cuccarini, ha deciso di non accettarlo perché entrambi ritengono non sia equo un confronto con Martina. Per sapere cosa succederà, non resta che aspettare sabato 23 marzo, in prima serata, su Canale 5.