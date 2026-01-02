Uomini e Donne e Amici tornano dopo la Befana: la data di quando vanno in onda a gennaio 2026

Uomini e Donne e Amici tornano in onda su Canale 5 dopo la Befana. La pausa natalizia si interrompe mercoledì 7 gennaio 2026, giorno in cui ripartono le storie sentimentali e le sfide per i protagonisti dei programmi di Maria De Filippi.

Entrambi ripartono ufficialmente mercoledì 7 gennaio 2026. Il dating show in onda dalle 14.45, mentre il talent, con il suo daytime, dalle 16.25, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, segnano un ritorno atteso per i telespettatori. Uomini e Donne riaccenderà i riflettori sulle storie del Trono Classico e del Trono Over tra nuove conoscenze, confronti accesi e possibili colpi di scena. La sosta natalizia ha lasciato in sospeso diverse dinamiche come il percorso di Sara Gaudenzi con Jakub, le attesissime scelte, tra cui quella di Flavio Ubirti già registrata, la conoscenza di Cristiana con Ernesto e Federico, e la ripresa promette di chiarire le vicende sentimentali delle dame e dei cavalieri del parterre Over.

E anche il talent show, la scuola più famosa della televisione, riapre le porte agli allievi e ai loro insegnanti che torneranno ad affrontare lezioni, compiti e le sfide che, con il trascorrere delle settimane, saranno sempre più decisive in vista del Serale. Il pomeridiano della domenica, vista la ripartenza dopo la Befana, è programmato per domenica 11 gennaio 2026, dalle 14 su Canale5. La data del 7 gennaio segna quindi la fine della pausa natalizia e l'inizio di una nuova fase per i programmi, diventati ormai centrali nel palinsesto Mediaset. Maria De Filippi si prepara a riunire milioni di spettatori davanti al piccolo schermo tra vicende sentimentali, intrattenimento e talento di cantanti e ballerini, inaugurando il nuovo anno televisivo con due dei suoi format più amati.