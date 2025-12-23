Quando inizia C’è posta per te 2026: la data della prima puntata e i postini di Maria De Filippi

Programmi tv
Torna l’appuntamento con C’è Posta per Te, il celebre people show di Maria De Filippi in onda da gennaio 2026 in prima serata su Canale 5. Dopo le feste natalizie, il programma riproporrà storie di amori ritrovati, legami interrotti e incontri speciali: ecco chi saranno i postini.
A cura di Sara Leombruno
C’è posta per te torna in tv anche nel 2026. Il people show più amato di Canale 5, condotto e ideato da Maria De Filippi, riparte a gennaio, dopo la pausa natalizia e con l’avvio dei nuovi palinsesti Mediaset. La nuova stagione segna un traguardo importante: si tratta infatti della 25esima edizione del programma, diventato negli anni uno degli appuntamenti più seguiti del sabato sera. Tra storie di vita, amori che chiedono una seconda possibilità, rapporti familiari da ricucire e incontri speciali con ospiti attesi, anche la nuova edizione promette forti emozioni e momenti indimenticabili.

Quando inizia C’è posta per te 2026

La prima puntata di C’è posta per te 2026 andrà in onda sabato 10 gennaio, in prima serata su Canale 5. Il programma torna quindi nella sua collocazione tradizionale del sabato sera, confermandosi uno dei titoli di punta della rete. Alla guida dello show ci sarà ancora una volta Maria De Filippi, che accompagna i protagonisti nel racconto delle loro storie con la consueta sensibilità, aiutandoli a dare voce a emozioni, silenzi e scelte difficili, nel tentativo di arrivare a un possibile lieto fine.

Le anticipazioni: storie, emozioni e ospiti speciali

Al centro del racconto restano le persone comuni e i loro percorsi di vita: storie d’amore mai dimenticate, amicizie interrotte, rapporti familiari complessi e legami che cercano una seconda possibilità. Temi universali, in cui il pubblico continua a riconoscersi stagione dopo stagione. Anche per il 2026, C’è posta per te sarà l’occasione per dire grazie a una persona speciale, spesso attraverso un incontro a sorpresa con il proprio beniamino. Accanto alle storie di vita quotidiana, non mancheranno quindi ospiti attesi, pronti a regalare momenti emozionanti ai protagonisti del programma. A recapitare gli inviti saranno ancora una volta i quattro storici postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi, che viaggiano in Italia e all’estero in sella alle loro biciclette per consegnare le famose buste.

