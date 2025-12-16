Anticipazioni Uomini e Donne 16 dicembre: Jakub lascia lo studio, Ernesto dichiara il suo amore a Cristiana

Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi, martedì 16 dicembre, di Uomini e Donne. Sara ha un’accesa discussione con Jakub, che lascia lo studio, mentre Ernesto dichiara il suo amore a Cristiana. Gemma ha un nuovo corteggiatore.

Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi (martedì 16 dicembre) di Uomini e Donne. Nel corso della puntata spazio al percorso di Sara Gaudenzi con Jakub, che lascia lo studio dopo un'accesa lite con la tronista, mentre Cristiana prosegue la conoscenza sia con Ernesto che con Federico. Ecco tutto quello che è successo.

Il percorso di Sara e Cristiana: le anticipazioni

Nella registrazione di oggi, 16 dicembre, è stata mostrata l'ultima esterna di Jakub e Sara, in cui lui le spiega quanto siano diversi caratterialmente mentre lei lo accusa di essere troppo razionale. In studio, Sara è arrabbiata e si sente presa in giro, mentre Jakub ammette che se dovesse essere scelto direbbe no. Il ragazzo ha bisogno di capire se le loro differenze caratteriali possono trovare davvero un punto di incontro. Tra i due si scatena un'accesa discussione, che porta Jakub a lasciare lo studio, sottolineando ancora una volta come abbiano due modi diversi di ragionare.

Dopo la scorsa puntata, invece, Cristiana ha un crollo perché non apprezza le parole e i comportamenti di Ernesto. Lui la raggiunge in camerino e dichiara di essersi innamorato, spiazzandola del tutto. La tronista, intanto, ha portato in esterna Federico e tra loro è scattato un bacio.

Le anticipazioni del trono Over di Uomini e Donne

Per quanto riguarda il parterre Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha iniziato una nuova conoscenza con Mauro, con cui ha trascorso una piacevole serata. Tuttavia, il cavaliere è convinto che Mario continui a essere legato alla Dama per rimanere nel programma, mentre quest'ultimo sostiene che Mauro non sia l'uomo adatto a lei. Gemma accusa Mario di essere un pagliaccio. Arcangelo e Magda, invece, continuano la loro conoscenza e sono usciti nuovamente insieme, anche se la Dama ha qualche dubbio sulla reale attrazione dell'uomo nei suoi confronti. Il Cavaliere la rassicura, mentre Sebastiano è convinto che non le possa piacere un uomo come Arcangelo.