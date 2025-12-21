Amici 25 non va in onda durante le feste di Natale: la data dell’ultima puntata e quando ricomincia

La puntata del pomeridiano di Amici di domenica 21 dicembre sarà l'ultima del 2025. Il talent show di Maria De Filippi, come da tradizione, si ferma per le festività natalizie. Durante i giorni di festa, tra Natale e Capodanno, non andranno in onda i tradizionali daytime del pomeriggio, solitamente trasmessi dal lunedì al venerdì alle 16.25 su Canale5. E stesso discorso vale per Uomini e Donne.

La programmazione Mediaset prevede che da lunedì 22 dicembre 2025, dalle ore 14.15 sino alle 17, orario di inizio di Dentro la notizia, vanno in onda nuovi episodi delle soap opere turche, Forbidden Fruit e Io sono Farah, salvo eccezioni, come per il giorno di Natale, la cui programmazione sarà dedicata al giorno di festa. Il 25 dicembre 2025 dalle 13.40 andrà in onda il film The Christmas Flower, a seguire il film A passo di danza.

Al momento si conosce la data di chiusura del talent in occasione del Natale, ma non è ancora stata resa nota quella della ripartenza, che avverrà senza dubbio nel 2026. Domenica 21 dicembre 2025 gli allievi della scuola si esibiranno al centro dello studio per dimostrare ai professori il loro talento, nel tentativo di mantenersi stretto il loro posto tra i banchi, per poi godersi le festività natalizie senza brutte sorprese. La puntata andrà in onda dalle ore 14 su Canale5 e sarà l'ultima dell'anno. Nei giorni di Natale, Capodanno e l'Epifania, Amici non andrà regolarmente in onda, ma potrebbe tornare in tv subito dopo la befana. Mediaset non ha ancora fornito notizie sulla data di ripartenza, ma non è escluso che il talent potrebbe ritornare nel piccolo schermo, con i daytime, già da mercoledì 7 gennaio 2026, oppure slittare al lunedì successivo, 12 gennaio. Il pomeridiano domenicale, invece, potrebbe tornare in onda da domenica 11 gennaio 2026. Si attendono conferme da Mediaset.