Uomini e Donne, anticipazioni 13 gennaio: Sara vuole continuare con Jakub ma lui non si presenta in studio

Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi (martedì 13 gennaio) di Uomini e Donne. Nel corso della puntata spazio al trono classico con il percorso di Sara Gaudenzi e la decisione finale di Ciro Solimeno dopo le confessioni sul rapporto con Martina De Ioannon. Spazio anche ai protagonisti del parterre over, come Gemma Galgani. Ecco tutto quello che è successo.

"Jakub non si presenta in studio", le anticipazioni sul percorso di Sara Gaudenzi

Nella registrazione di oggi (13 gennaio), Jakub non si è presentato in studio, dove nel frattempo è stata fatta vedere al pubblico l'esterna di Sara con il corteggiatore. La tronista l'ha raggiunto per dirgli che vorrebbe continuare la conoscenza, ma lui spiega che non avrebbe alcun senso farlo. Sara è stanca del suo comportamento e anche di quello dell'altro corteggiatore Marco. Il suo obbiettivo è innamorarsi e vorrebbe avere intorno persone con la giusta intenzione e mentalità per farlo.

Le anticipazioni del parterre Over di Uomini e Donne

Nel corso della registrazione di oggi, 13 gennaio, spazio anche ai protagonisti del parterre over. Sebastiano è intenzionato a recuperare il rapporto con Elisabetta e per farlo le regala un mazzo di fiori e due biglietti per il concerto di Gigi D'Alessio, suo artista preferito. La Dama non si fida ancora totalmente ma decide di voler dare una seconda possibilità alla conoscenza. Brutte notizie invece per Gemma: Mauro è giunto alla conclusione che la donna non ha mai avuto un reale interesse nei suoi confronti, così decide di chiudere la conoscenza. Dopo la serata passata insieme, Alessio ha lasciato il numero a Rosanna, che però non lo ha accettato. Il motivo è che il Cavaliere ha voluto parlare con Giuseppe, suo amico ed ex della Dama. I due così discutono e Rosanna lascia lo studio in lacrime.