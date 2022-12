Uomini e Donne 2022 non va in onda oggi: quando tornano le nuove puntate dopo la pausa natalizia Uomini e Donne si ferma per le vacanze di Natale e Capodanno: la prima puntata del nuovo anno andrà in onda lunedì 9 gennaio alle ore 14.45.

A cura di Elisabetta Murina

Anche quest'anno Uomini e Donne si ferma per le feste di Natale. L'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi è andata in onda mercoledì 21 dicembre. I palinsesti Mediaset subiranno delle variazioni in occasione di Natale e del Capodanno, quindi il percorso dei tronisti, delle dame e dei cavalieri del trono Over ritornerà a gennaio 2023.

Quando riprende Uomini e Donne 2023 in tv

La prima puntata di Uomini e Donne andrà in onda lunedì 9 gennaio alle 14.45, mantenendo quindi lo stesso orario di sempre. Le registrazioni delle puntate invece avranno un percorso diverso rispetto a quello degli appuntamenti mandati in onda: stando a quello che si sa dovrebbe essercene una prima di Natale, una nella settimana tra Natale e Capodanno, mentre l'altra nella prima settimana del 2023.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne 2023

Nelle prime puntata del 2023 di Uomini e Donne andranno in onda le scelte dei tronisti, dal momento che prima della pausa di Natale né Federico Nicotera né Lavinia e nè Federico Dainese hanno annunciato con quale pretendente hanno intenzione di continuare la conoscenza al di fuori del programma. Il resto della anticipazioni non sono ancora state girate per cui non sono ancora trapelate informazioni su quello che succederà.