Unomattina Estate: saltano Andrea Perroni e Greta Mauro, condurrà Alessandro Greco TvBlog rivela che la conduzione di Andrea Perroni e Greta Mauro a Unomattina estate sarebbe saltata. Al timone del format estivo del programma, in partenza dal 3 giugno, ci sarà Alessandro Greco.

A cura di Gaia Martino

In Rai si pensa a come organizzare il daytime delle reti principali che, come di consueto, in vista della stagione estiva, vedono la modifica dei palinsesti con nuovi programmi e format aggiornati e a tema. Non mancherà, ovviamente, Unomattina estate, in partenza dal 3 giugno 2024 su Rai Uno, e vedrà una novità. TvBlog rivela che un colpo di scena avrebbe stravolto la conduzione di Andrea Perroni e Greta Mauro: al timone del programma non ci saranno più lo speaker di Radio2 e la giornalista, bensì Alessandro Greco.

Alessandro Greco a Unomattina estate, salta Andrea Perroni

TvBlog rivela il colpo di scena nei palinsesti estivi di Rai1. Unomattina estate è in partenza dal 3 giugno 2024, nella mattinata televisiva di Rai Uno, e non vedrà lo speaker Andrea Perroni e la giornalista Greta Mauro alla conduzione, come precedentemente annunciato dallo stesso Tvblog. Al timone del programma mattutino, format estivo di Unomattina, dovrebbe esserci Alessandro Greco. Si tratterebbe di un gradito ritorno alla conduzione per il volto televisivo dopo le recenti esperienze a Dolce qui e a Cook 40 su Rai2.

Il ritorno in Rai, a gennaio scriveva: "Non sempre ci capiamo, ma l'amore è fatto così"

Alessandro Greco sarà felice di tornare a condurre un programma Rai, l'emittente che, in occasione dei suoi 70 anni, definì "la sua mamma". Lo scorso gennaio scrisse su Twitter: "Auguri mamma per questo compleanno speciale. Ricordo il primo giorno che mi hai aperto la porta come fosse ieri. Che gioia vedere il sogno realizzarsi. La stessa che provo ancora oggi quando possiamo vederci. Non sempre ci capiamo, ma a volte l'amore è fatto così". Greco era rientrato con il programma Cook40, condotto su Rai2 dal 2022 al 2023 (poi passato a Flavio Montrucchio), dopo aver partecipato come concorrente a Il Cantante Mascherato.