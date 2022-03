Una giusta causa è il film più visto l’8 marzo, ma gli ascolti tv sono per Liverpool-Inter In occasione della festa delle donne, il pubblico apprezza la scelta del film con Felicity Jones su Rai 1 seguito da 2.458.000 spettatori pari all’11.5% di share. Canale 5 però con Liverpool-Inter su Canale 5 è la rete più vista, con 5.121.000 spettatori e il 21.3% di share.

A cura di Giulia Turco

Nella prima serrata di martedì 8 marzo, gli italiani scelgono il calcio. La partita Liverpool-Inter trasmessa in chiaro su Canale 5 è stata seguita da 5.121.000 spettatori, un risultato pari al 21.3% di share. Il film più visto è Una giusta causa, trasmesso su Rai 1 in occasione della festa delle donne. Crescono gli ascolti tv di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino che arriva a sfiorare il 9% di share, il risultato migliore delle ultime settimane, con un totale di 1.606.000 di spettatori sintonizzati sulla rete. Nonostante i risultati non brillanti di questa edizione, il programma di Rai 2 è in lenta risalita in termini di ascolti tv e questa settimana conquista margine di distacco da La7, con il Di Martedì di Floris che perde qualche manciata di spettatori rispetto alla settimana precedente.

Gli ascolti di Una giusta causa su Rai 1

In occasione della festa delle donne, la fiction Lea – Un nuovo giorno lascia spazio al film Una giusta causa, andato in onda in prima serata su Rai 1. Il film diretto da Mimil Leder racconta la storia vera dell’avvocatessa Ruth Bader Ginsburg che fa valere la sua professione nell’America degli anni Cinquanta. Nel cast, Felicity Jones nel ruolo della protagonista, Armie Hammer, Justin Theroux e Sam Waterson. Ha interessato 2.458.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti generaliste

Sulle altre reti generaliste, nella prima serata di martedì 8 marzo, il film Wonder Woman su Italia q ha interessato 1.198.000 spettatori, pari al 5.8% di share. Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti alo schermo 953.000 spettatori, un risultato pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato 1.052.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Di Martedì ha registrato 1.512.000 spettatori con uno share del 7.3%. Su TV8 Italia’s Got Talent invece ha segnato il 3.3% con 463.000 spettatori.