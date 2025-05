Perché Un posto al sole oggi non va in onda: la Rai e il tennis con Sinner, i fan protestano ancora

video suggerito

Un posto al sole si ferma ancora. Il motivo? Fare spazio a Jannik Sinner che, per carità, sarà pure il primo sportivo al mondo ad aver stretto la mano a due Papi diversi, ma non ha la storia e lo standing della soap più longeva di sempre. Questa è la seconda volta in una settimana. I fan della storica soap napoletana dovranno rinunciare al loro appuntamento quotidiano e, sui forum e sui social, stanno protestando da ore. Questa sera, giovedì 15 maggio, Rai 3 trasmetterà infatti la seconda parte del match tra il campione altoatesino e Casper Ruud, valido per i quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2025.

La scelta di fermare Un posto al sole sta alzando un polverone

Una scelta che ha sollevato un polverone tra gli affezionati telespettatori, costretti a un digiuno forzato proprio nel momento in cui le trame della soap si stanno facendo più avvincenti. L'interruzione, preannunciata sui canali social ufficiali della produzione, ha riacceso un dibattito mai sopito sul trattamento riservato dalla Rai alla serie partenopea. In particolare, i fan non capiscono il motivo per cui trasmettere gli Internazionali di tennis proprio su Rai3 e non su Rai2, come era auspicabile, se non addirittura su Rai1.

Per i fan di UPAS manca una puntata all'appello

A rendere più aspra la polemica è la questione del recupero. La Rai ha comunicato che domani, venerdì 16 maggio, verrà trasmessa una doppia puntata per compensare lo stop odierno. Ma i conti non tornano, come fanno notare molti spettatori sui social. Se consideriamo anche l'episodio saltato la scorsa settimana, le puntate da recuperare sarebbero due, non una. Ecco perché diversi fan si aspettavano un maxi-recupero di tre episodi, che invece non ci sarà. Una puntata resterà quindi indietro e sarà riprogrammata, con tutta probabilità, all'inizio della prossima settimana.

La rivolta social: "Perché sempre noi?"

"Perché deve pagare sempre Un posto al sole?" è la domanda che rimbalza sui social. I fan più accesi contestano la scelta di sacrificare sistematicamente la soap quando ci sono eventi sportivi da trasmettere. Il quesito è legittimo: perché non utilizzare Rai Sport, canale teoricamente deputato a questo genere di contenuti? "I programmi di Rai 1 e i notiziari di Rai 2 sembrano intoccabili, mentre Upas viene sospeso alla prima occasione", lamenta un utente. Altri ricordano che "il canone lo paghiamo tutti" e che sarebbe opportuno trovare soluzioni più eque. Non manca chi, con amara ironia, si chiede se Rai Sport esista ancora o sia diventato un canale fantasma.