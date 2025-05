video suggerito

Un anno senza Franco Di Mare, il ricordo di Benedetta Rinaldi: “Mi disse che era malato, non sapevo cosa fare” Benedetta Rinaldi ricorda il collega Franco Di Mare, scomparso il 17 maggio 2024. La conduttrice, ospite dell’ultima puntata de La Volta Buona, parla del loro rapporto e del dolore nello scoprire la sua malattia. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Franco Di Mare è morto il 17 maggio 2024. A quasi un anno esatto dalla sua scomparsa, a La Volta Buona la giornalista Benedetta Rinaldi tiene vivo il suo ricordo, raccontando come è stato lavorare insieme a lui e il dolore nello scoprire la sua malattia. I due sono stati conduttori di Uno Mattina per tre anni, dal 2017 al 2019, e dopo l'interruzione del programma è stato proprio Franco Di Mare a riportarla in onda su Rai3 con Elisir, un gesto che è rimasto nel cuore della conduttrice.

Benedetta Rinaldi: "Franco Di Mare mi chiese di non dire a nessuno della sua malattia"

Benedetta Rinaldi ricorda con affetto i tre anni trascorsi alla conduzione di Uno Mattina con Franco di Mare. "Alle quattro e mezza suonava la sveglia, ma sapevo che comunque andavo a lavorare con amici – spiega la giornalista – Era tutto un gruppo, un'amicizia tra di noi. Si entrava con la musica in studio, poi si faceva colazione insieme". Parlando del dolore per la perdita del collega, commenta: "Ci ha fatto un brutto scherzo. Le ultime volte che ci ho parlato mi aveva detto che la sua vita era stata piena. Ha vissuto mille vite in una, ha fatto tutto quello che si poteva fare. Ha vissuto delle cose così adrenaliniche". Fu proprio lui a confidarle di essere gravemente malato:

Stavo venendo qui per una puntata di Elisir. Mi chiamò e risposi mentre mi trovavo in via Teulada. Lui mi disse: "Ciao, sono Franco. Il tempo è poco ed è prezioso, quindi non ci giro intorno. Ho un mesotelioma". Stavo guidando, accostai. Rimasi zitta, riuscì a dire solo "ah". Pensavo che se lo avessi compatito o se gli avessi fatto domande tecniche si sarebbe arrabbiato. Non sapevo cosa fare. Lui era così, ti metteva davanti alle cose a crudo per farti avere una reazione. Mi chiese di non parlare perché avrebbe fatto quel famoso intervento da Fabio Fazio e di non dire a nessuno della sua malattia, informazione che io ho tenuto per me.

Benedetta Rinaldi: "Franco Di Mare mi ha salvata"

"Dopo tre anni di Uno Mattina, il programma si interrompe per via delle scelte di Rete. Ma Franco Di Mare, una volta direttore di Rai3, ti chiamò" commenta Caterina Balivo. Bendetta Rinaldi, infatti, nel 2020 tornò in onda con Elisir. "Ero un po' delusa dalla questione. Ero a casa con una depressione terrificante – rivela la conduttrice – Mi telefonò proprio lui e io gli dissi ‘ti prego, salvami'".