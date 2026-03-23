Un altro reality per Selvaggia Lucarelli: dopo il GF Vip, sarà conduttrice di Too Hot to Handle su Netflix

Selvaggia Lucarelli a Too Hot to Handle 2. Dopo il ruolo al Grande Fratello Vip, la nota giornalista e opinionista tornerà in tv come conduttrice della seconda stagione del reality Netflix. Sarà lei a guidare un gruppo di single nel percorso verso la ‘castità', raccogliendo il testimone da Fred De Palma, volto della prima edizione. Nel programma alcune ragazze e ragazzi potranno vincere un montepremi finale di 100mila euro se riusciranno a evitare qualsiasi tipo di rapporto sessuale. Ogni volta che infrangeranno le regole, la somma in palio diminuirà. Protagonisti della scorsa edizione anche Ibiza Altea, ora concorrente del GF Vip.

Selvaggia Lucarelli è al momento impegnata in tv come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, iniziata lo scorso 17 marzo su Canale 5. A condurlo Ilary Blasi, mentre in studio anche Cesara Bonamici per il secondo anno consecutivo. La giornalista avrebbe accettato dopo un "corteggiamento" durato diversi mesi e con un cachet, come aveva anticipato Fanpage.it, che sarebbe uguale "a quanto guadagna in 10 anni a Ballando con le Stelle". E per quanto riguarda il programma di Milly Carlucci su Rai1, potrebbe esserci l'ipotesi della sua presenza in giuria, esattamente come nelle scorsa edizioni.

La presenza televisiva di Lucarelli starebbe quindi aumentando sempre di più, arrivando non solo in Rai e Mediaset ma anche su Netflix con un ruolo inedito e apparentemente lontano da quelli che ha ricoperto finora sul piccolo schermo. Stando al meccanismo di funzionamento del programma, un gruppo di single trascorrerà una vacanza in una lussuosa villa a Santo Domingo dove vige un'unica regola: non fare sesso. Qualsiasi tipo di rapporto, comporterà la diminuzione del montepremi in palio.