Ulisse – Il piacere della scoperta, anticipazioni puntata di stasera 7 aprile: Alberto Angela racconta Vincent van Gogh Lunedì 7 aprile in onda su Rai1 la prima puntata della nuova edizione del programma Ulisse – Il piacere della scoperta. Alberto Angela racconterà luci e ombre di Vincent van Gogh. Le anticipazioni.

Lunedì 7 aprile, alle ore 21:30 su Rai1, Alberto Angela tornerà con la nuova serie di Ulisse – Il piacere della scoperta. Il primo di quattro episodi che racconteranno la storia di grandi personaggi del passato e quella di luoghi carichi di significato. Il programma è curato da Rai Cultura. La regia è di Gabriele Cipollitti. Le anticipazioni della prima puntata.

Ulisse – Il piacere della scoperta: anticipazioni prima puntata

Nella prima puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda lunedì 7 aprile, Alberto Angela parlerà di Vincent Van Gogh come anticipato in un'intervista rilasciata a Fanpage.it:

Partiamo dai suoi colori, che non sono i colori per descrivere il mondo attorno a sé, ma il mondo dentro di sé. Sembra una persona fragile, geniale, con dei difetti, beveva, era uno scostante, ma in realtà era anche una persona molto colta, un uomo che conosceva più lingue, i classici e la teologia. La sua vita potrebbe essere contraddistinta da un termine: abnegazione. A un certo punto impara a disegnare e a dipingere e si immerge totalmente nel suo talento. Se in dieci anni ha prodotto 900 opere, di sicuro stiamo parlando di una persona molto motivata.

Alberto Angela racconterà Londra nella prossima puntata

Nella seconda puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, Alberto Angela esplorerà Londra in un modo molto originale: attraverso una playlist di canzoni. Nell'appuntamento di lunedì 14 aprile, gli spettatori assisteranno al racconto dei luoghi chiave di Londra attraverso la musica dei Beatles, di David Bowie, di Freddie Mercury, di Amy Winehouse e tanti altri. Poi, il programma di Rai1 farà tappa a Istanbul ripercorrendone i luoghi più evocativi. Spazio anche al personaggio controverso di Lucrezia Borgia, figlia di un Papa e sorella di un condottiero. Alberto Angela svelerà cosa c'è di vero nelle leggende che la riguardano.