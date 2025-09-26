Ubaldo Pantani a Tale e Quale Show con un cerotto sull’orecchio: cosa è successo, c’entra Carlo Conti

Ubaldo Pantani è il quarto giudice di Tale e Quale Show. Il comico e imitatore si è presentato in studio con un vistoso cerotto sull’orecchio. Ha spiegato cosa gli è successo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha avuto inizio stasera, venerdì 26 settembre, la nuova edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti ha voluto dedicarla simbolicamente a Pippo Baudo. La giuria del programma è come sempre composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello. Quarto giudice Ubaldo Pantani. Proprio quest'ultimo ha attratto la curiosità del pubblico e della giuria stessa per un particolare. Un vistoso cerotto sull'orecchio. Sollecitato dalle domande di Panariello, ha spiegato cosa è successo.

La nuova edizione di Tale e Quale Show ha avuto inizio dall'esibizione de Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi. Le due cantanti hanno imitato con un certo successo Serena Brancale e Alessandra Amoroso. Si sono esibite nella canzone Serenata, poi la parola è passata alla giuria. Quando Carlo Conti ha chiesto a Ubaldo Pantani di esprimere il suo parere sulle due concorrenti, Giorgio Panariello non ha potuto fare a meno di rimarcare il cerotto che Pantani aveva sul lobo dell'orecchio destro: "Scusa ma cosa ti sei fatto? Io sono curioso di sapere cosa hai fatto all'orecchio". L'imitatore e comico è scoppiato a ridere, quindi ha svelato un piccolo retroscena che coinvolgeva Carlo Conti.

Ubaldo Pantani ha spiegato di avere chiesto aiuto a Carlo Conti prima della diretta: "Ho chiesto a lui un rasoio per fare un ritocchino, ma lui mi ha dato una scimitarra e mi sono tagliato". Il conduttore ha confermato di essere stato lui a prestargli il rasoio. Pantani ha aggiunto che per nascondere il cerotto avrebbe passato l'intera puntata con la mano all'orecchio come fosse un inviato che trattiene l'auricolare. Al netto del piccolo incidente, dunque, nulla di grave. Il cerotto nascondeva un taglio. Pantani ha proseguito commentando la performance di Giulia e Silvia Provvedi: "Più che l'Amoroso sembrava Gigi Buffon".