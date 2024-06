video suggerito

Tornano le Winx con una nuova serie animata su Rai e Netflix: ecco quando esce un reboot tutto nuovo che celebra la grande storia delle Winx in un look completamente inedito: dal 2025 su Rai e Netflix.

Stanno tornando le fate più famose del mondo con una nuova serie animata firmata Rainbow. Winx Club sarà lanciata su Rai e Netflix nel 2025. È un reboot tutto nuovo che celebra la grande storia delle Winx in un look completamente inedito. “Le Winx stanno tornando più forti che mai e sono orgoglioso di collaborare ancora una volta con Rai, partner che ha creduto in Winx Club fin dagli albori. Sono entusiasta di poter lanciare il nuovo reboot in contemporanea nel mondo, grazie alla collaborazione con Netflix, partner ideale per arrivare al pubblico globale, ha commentato Iginio Straffi, papà delle Winx Club e presidente Rainbow.

Le novità della nuova serie

Ci saranno diverse novità in questa nuova serie animata: si parlerà delle origini di Bloom e delle sue amiche inseparabili con uno stile aderente al contemporaneo e nuovi effetti speciali. che riprenderà le orLe Winx sono pronte a incantare tutti i fan con questa nuovissima serie animata, che li catapulterà nella Dimensione Magica come non si era mai vista prima. Questo ‘ritorno alle origini’ riprenderà la storia originale di Bloom e delle sue inseparabili amiche, fondendo i temi principali della serie con uno stile contemporaneo e sensazionali effetti speciali. Ad Alfea, Bloom fonderà il Winx Club con le sue nuove amiche, intraprendendo un viaggio magico senza precedenti nella Dimensione Magica.

I numeri delle Winx

Dalla sua prima apparizione in Italia nel 2004, la serie creata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow ha raccolto sempre maggior successo con avventure sempre più entusiasmanti. Con 8 stagioni animate coprodotte con Rai, 3 film per il cinema, 4 film per la TV, 2 serie animate coprodotte con Netflix e 2 stagioni live action Netflix Original "Fate: The Winx Saga", la serie ha lasciato un segno indelebile. Oltre a numerosi eventi dal vivo in tutto il mondo, il Winx Club vanta una community di fan fedeli che ha generato oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube e più di 35 miliardi di visualizzazioni video su TikTok.