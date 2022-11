Torna Temptation Island nell’estate 2023, slitta La Talpa: anticipazioni Mediaset

Pier Silvio Berlusconi incontra la stampa durante una conferenza stampa organizzata per fare il punto sulla stagione in corso e conferma il ritorno di Temptation Island nell'estate del 2023. Slitta invece La Talpa, forse nel 2024 ma sempre curato dalla Fascino di Maria De Filippi.

I motivi del ritorno di Temptation Island dopo un anno di fermo e dello slittamento de La Talpa sono stati spiegati da Pier Silvio Berlusconi: "La Talpa slitterà probabilmente nella prossima stagione, sempre curato da Fascino e Maria De Filippi. Non vogliamo caricare troppo di reality i palinsesti, ne abbiamo molti all'attivo e dopo il Grande Fratello, che speriamo duri più a lungo possibile, rivedremo L'Isola dei Famosi in primavera in quella che è la solita staffetta. Al 99% nella fase estiva, finito Grande Fratello e Isola torneràTemptation Island, che soddisfa molto il pubblico e anche la pubblicità".

Il nodo Temptation Island risale a circa un biennio televisivo, quando è iniziato ad aleggiare un problema di diritti televisivi con Banijay, detentore di quelli internazionali del format, a causa del presunto mancato raggiungimento di accordi con la Fascino di Maria De Filippi. Durante la conferenza stampa di presentazione palinsesti Mediaset 2022/2023, Pier Silvio Berlusconi alla domanda di Fanpage.it si era espresso già con formula possibilista:

Nessun nodo, vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell'azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l'altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere.