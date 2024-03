Torna Che Ci Faccio Qui, Domenico Iannacone di nuovo su Rai3 da maggio Dopo una lunga assenza di quasi due anni, torna il programma di Domenico Iannacone con il nuovo sottotitolo “Storie da finire”. Lo scorso luglio ai palinsesti Rai era sorta la polemica per l’assenza del programma dai progetti dell’azienda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Era stato uno dei grandi assenti alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2023-2024, dopo che il suo programma era stato inspiegabilmente fermato l'anno scorso, nonostante il consenso di pubblico e il gradimento per uno dei programmi più apprezzati degli ultimi anni. Ora Domenico Iannacone è pronto a tornare in onda su Rai3 a partire dal prossimo 16 maggio, con "Che ci faccio qui – Storie da finire", nuovo sottotitolo che dà l'idea della sostanza di questo nuovo ciclo.

Iannacone torna dopo due anni di stop

Iannacone torna nei posti che ha raccontato per vedere nel frattempo cosa è cambiato e come è cambiato il Paese. Il giornalista aveva parlato a Fanpage.it quest'estate, poco dopo l'annuncio dei palinsesti in cui non figurava, a proposito del trattamento a lui riservato da Rai3 in questo periodo di sostanziale oscuramento: "Non saprei la ragione di questo stop, ho avuto l'impressione che la Rai non avesse interesse nel programma. Mi hanno tolto dalle seconde serate, dall'access prime time, dalle prime serate. Li percepisco tutti come dei messaggi. Non ho avvertito l'azienda vicina".

Quattro prime serate a maggio 2024

Con Che ci faccio qui, Domenico Iannacone aveva dato seguito a quanto fatto con I dieci comandamenti, due programmi televisivi dai titoli diversi, ma uniti da una sostanziale continuità di racconto e soprattutto da un tratto stilistico dhe ha reso il giornalista uno dei nomi più apprezzati e particolari della televisione italiana. Un'attenzione alle storie degli ultimi, le periferie, uno stile segnato dai silenzi, la voluta ricerca di un punto di vista laterale. Diverse le collocazioni di palinsesto, dall'access alla seconda serata, fino al traguardo della prima serata, confermato anche per la prossima primavera. Le puntate previste dovrebbero essere quattro.