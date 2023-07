Domenico Iannacone sparito dai palinsesti Rai, che fine ha fatto il suo Che Ci Faccio Qui Il programma, tra i più stimati della Rai degli ultimi anni, non va in onda dal maggio 2022 e non è stato menzionato alla presentazione dei palinsesti Rai della prossima. Difficoltà produttive, problematiche relative ai diritti, incomprensioni: Che Ci Faccio Qui potrebbe non tornare prima del 2024.

A cura di Andrea Parrella

Tra i grandi assenti nei palinsesti Rai della prossima stagione c'è anche Domenico Iannacone. Il giornalista, che negli ultimi anni ha lasciato il segno a Rai3 prima con I Dieci Comandamenti e poi con Che Ci Faccio Qui, non è previsto nei programmi del servizio pubblico per il 2023-2024.

Alla presentazione dei progetti della Rai per la prossima stagione, tenutasi a Napoli il 7 luglio, non si è fatta a menzione del programma che è stato tra i più apprezzati delle ultime stagioni televisive, per quella capacità di raccontare la realtà attraverso uno sguardo atipico e uno stile che ha reso il linguaggio televisivo di Iannacone molto riconoscibile. Che Ci Faccio Qui è dunque assente per il secondo anno consecutivo dai progetti della Rai, visto che l'ultima messa in onda risale al maggio del 2022.

Una scelta difficile da spiegare, anche in considerazione del riscontro del programma in termini di ascolti e del gradimento riscosso da Iannacone anche al di fuori della Tv lineare, vista l'enorme community che segue i lavori del giornalista. Stando a quanto apprende Fanpage.it, c'erano stati contatti tra la Rai e Iannacone nelle scorse settimane, con l'idea di riproporre Che Ci Faccio Qui in prima serata nell'autunno della prossima stagione. Molte indiscrezioni delle scorse settimane, d'altronde, inserivano il programma di Iannacone tra quelli previsti nella prossima stagione.

Diverse le difficoltà che sono poi sopraggiunte. La richiesta a Iannacone sarebbe stata di quattro prime serate pronte per l'autunno, accordo difficile da raggiungere se si considerano i tempi di realizzazione e gestazione di un programma come quello di Iannacone. Altre difficoltà sono legate ad aspetti relativi ai diritti del programma, prodotto dalla Hangar di Gregorio Paolini, problematiche che tengono attualmente bloccato il titolo.

Avvicinato ai palinsesti Rai di Napoli, il neo direttore dell'approfondimento, Paolo Corsini, ha spiegato a Fanpage.it le ragioni dello stop a Che Ci Faccio Qui parlando proprio di un insieme di problemi produttivi e legati ai diritti, lasciando tuttavia intendere di augurarsi che la situazione si possa sbloccare per l'inverno del 2024.

Al netto delle problematiche sopra citate, resta da capire la ragione per la quale sia mancata da parte della Rai l'intenzione di tutelare e preservare uno dei prodotti di maggiore risonanza delle ultime stagioni e perché non si sia cercata un'alternativa concreta che consentisse a Iannacone di avere spazio, soprattutto a fronte delle assenze che peseranno sulla Rai3 del prossimo anno a causa dei tanti addii illustri.