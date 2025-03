video suggerito

"Tirerei un libro contro Meloni", Bertinotti conferma: "È un gesto futurista, ripeterei la stessa frase" L'ex presidente della Camera difende la sua frase choc nei confronti di Giorgia Meloni: "Avrei lanciato un oggetto contundente, un libro. Il mio, un gesto marinettiano e futurista". E spiega: "Volevo denunciare il superamento di una soglia, con quelle parole su Ventotene la premier ha violato i fondamenti della Repubblica".

Fausto Bertinotti non arretra di un millimetro e rivendica la durezza delle sue parole contro Giorgia Meloni. Durante la trasmissione L'aria che tira condotta da David Parenzo, l'ex leader di Rifondazione Comunista ed ex Presidente della Camera ha confermato e difeso la sua controversa dichiarazione a In altre parole: "Io che sono un violento avrei lanciato un oggetto contundente contro la presidente. Faccio un atto per cui mi condanno, ma intanto ti tiro un libro". A L'aria che tira ha detto: "Il mio è stato un gesto marinettiano e futurista".

Che cosa ha detto Fausto Bertinotti

Incalzato da Parenzo che gli ha chiesto se ripeterebbe esattamente quelle parole, Bertinotti ha risposto senza esitazioni: "Assolutamente. Chiunque la ascolta adesso, ne capisce il tono". L'ex presidente della Camera ha poi voluto contestualizzare le sue affermazioni, collocandole in una tradizione di disobbedienza civile: "Sono sempre stato per la pratica non violenta, ma anche nella pratica non violenta c'è la trasgressione della regola, da Gandhi a Pannella".

Consapevole di quello che dico, faccio un'eccezione perché voglio significare una rottura che si è prodotta nei confronti del vivere civile del Paese. A una trasgressione violenta che il Potere fa, ne oppongo una simbolica per denunciare il superamento di una soglia. […] Con quelle parole su Ventotene, la Meloni ha superato la soglia. Beh, poi arrivano critiche da frontiere di destra, ma loro più di me dovrebbero conoscere il linguaggio del futurismo.

"Un gesto marinettiano"

David Parenzo osserva ironicamente: "Non ci avevo pensato, il suo è un gesto marinettiano". Bertinotti coglie la palla al balzo: "In qualche modo, richiamava la grammatica futurista. Giorgia Meloni ha bestemmiato nei confronti del fondamento della Repubblica perché non c'è dubbio che quella ispirazione fondamentale (il Manifesto di Ventotene, ndr) è alla base della Costituzione".