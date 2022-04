Ti spedisco in convento 2, Nanda provoca Suor Carolina: “Nuda, così sto bene con me stessa” Nanda Alfì Giovanna influencer di Instagram, TikTok e Only Fans ha creato scompiglio a Ti spedisco in convento 2, spogliandosi davanti a Suor Carolina e decidendo poi di abbandonare il programma.

A cura di Redazione Spettacolo

Nanda Alfì Giovanna influencer di Instagram, TikTok e Only Fans ha creato scompiglio a Ti spedisco in convento 2, rigettando tutte le regole delle suore e rifiutandosi di vestire in modo più consono. Lo scontro con le suore è arrivato a un punto di non ritorno dopo l’invito di suor Carolina a indossare abiti più semplici e adatti al convento.

A quel punto la ragazza si è spogliata davanti alla suora, urlandole contro: “Io sono bella anche senza vestiti. Sono bella così. Non ho bisogno che tu mi dica di essere semplice. Mi sento bene quando sto nuda, ringrazia che non mi tolgo anche gli slip, se continui così ti mostro le tette“. Travolta da una crisi di nervi, si è dimenata davanti la porta della stanza per correre a cena in mutande e reggiseno, mortificando Suor Carolina davanti a tutte e costringendola a relegarla nella sua stanza a mangiare da sola.

Nanda ha abbandonato Ti spedisco in convento 2

Dopo una lunga riflessione, Nanda Alfì Giovanna ha deciso di abbandonare il programma e ha salutato le sue compagne di avventura, rifiutandosi di salutare la suora che fino a quel momento aveva cercato di farla ragionare. Alla base, problemi familiari e un rapporto incrinato con suo padre, aspetti che ha in parte condiviso in lacrime davanti la telecamera, per poi decidere di andare via e darsi la possibilità di affrontare i suoi fantasmi lontana dai riflettori.

Chi è Nanda Alfì Giovanna di Ti spedisco in convento 2

Nanda Alfì Giovanna è una giovane ragazza bionda di 20 anni che vive ancora con sua madre a Gallarate nella provincia di Varese. Dipendente dai social network, sempre attaccata al suo cellulare, ama vestiti e make up, modi per risaltare agli occhi dei suoi "fans".

Il suo motto: “100k followers sono più utili di una laurea”, specchio dell'accanita gestione dei suoi social, nei quali crede come strumento formativo. Creatrice di contenuti per Instagram, TikTok, Only Fans e Telegram, si è affidata al suo aspetto fisico per riuscire a comunicare con il mondo.