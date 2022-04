Ti spedisco in convento 2, il cast: nomi e foto di ragazze e suore della nuova edizione Dal 17 aprile su Real Time al via la nuova edizione di Ti Spedisco in convento, il format che mostra la vita di sei ragazze che per un mese vivono come suore.

A cura di Andrea Parrella

È partito domenica 17 aprile la nuova stagione di "Ti spedisco in convento" su Real time. Nuova location e nuovo cast per il programma che torna per la seconda edizione italiana dell'adattamento del format internazionale Bad Habits, Holy Orders. A metà tra un docu-reality e un esperimento sociale, mette nuovamente alla prova la resistenza di un gruppo di ragazze chiamate a vivere in un convento di suore per un mese. Alla base del format un dettaglio affatto irrilevante: le ragazze, ignare della prova che si apprestano a vivere, sono convinte di partecipare a un altro tipo “reality”, più incline ai loro standard di vita, si ritroveranno invece di fronte alla sorpresa inattesa di dover varcare porte di un vero convento.

Una nuova location

Tante le novità di questa seconda stagione a partire dalla location: quest’anno, infatti, saranno le suore della Congregazione delle Figlie del Divino Zelo nel convento Villa Santa Maria a Trani ad accogliere ed accompagnare le ragazze in questo nuovo cammino umano e spirituale. Cinque le suore che le attendono: Suo Patrizia, Suor Carolin, Suore Laxmi, Suor Julinda e Suor Agnes. Al fianco delle ragazze anche Maria Lucia e Ester, rispettivamente postulante (al primo passo dal noviziato, ex Bar Lady) e novizia che ha seguito studi di psicologia.

Le ragazze

Protagoniste di Spedisco in Convento saranno sei ragazze tra i 18 e i 23 anni, spiriti liberi, ribelli, abituate a ritmi e abitudini mondane. Chiara, Nina, Ginevra, Beatrice, Ana Maria e Nanda, saranno loro a dare vita a questa nuova edizione di Ti spedisco in convento.

Chiara, 21 anni

Originaria di Busto Arsizio (Varese), Chiara è una ragazza allegra e sopra le righe, ama gli eccessi e il divertimento. Non ha freni o inibizioni, lo stipendio da receptionist è speso prima ancora di essere incassato: feste, alcol, vestiti, tutto ciò che le piace e che attiri la sua attenzione.

Nina, 20 anni

Solitaria e diffidente, Nina viene da Carpenedolo (Brescia). Ama andare in giro senza meta e senza un perché. Il suo status è: sopravvivere. Non fa nulla per uscire dal proprio guscio e si lascia trasportare dagli eventi. Rimanda sempre il giorno in cui prenderà in mano la propria vita.

Ginevra e Beatrice, 23 anni

Gemelle, originarie di piombino, Ginevra e Beatrice vedono nella musica techno il loro unico credo. La loro settimana consiste nel non fare niente dal lunedì al venerdì, in attesa del week-end, che di solito è un dritto che arriva fino a lunedì mattina.

Ana Maria, 18 anni

Viene da Mestre ed è sempre in fuga dalle responsabilità: ha abbandonato la scuola prima del diploma, è scappata di casa dopo l’ennesimo litigio con il padre, nemmeno ha intenzione di prendere la patente. Irriverente e aggressiva, non ha obiettivi se non stare con il suo fidanzato Lorenzo, l’unico che la capisca.

Nanda, 20 anni

Originaria di Gallarate, dove vive con sua madre, Nanda crede ciecamente nel mantra secondo cui “100k followers valgono più di una laurea”. Vive realizzando contenuti (foto e video con la propria immagine) che pubblica sulle principali piattaforme social (Instagram, OnlyFans, Telegram, TikTok). È alla continua ricerca del guadagno rapido, perché “la vita è soldi”.