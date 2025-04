The Couple, quali sono le coppie vincitrici e in nomination della seconda puntata del 14 aprile

video suggerito

Lunedì 14 aprile è andata in onda la seconda puntata di The Couple, condotta da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Le vincitrici sono state le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, immuni dal televoto. In nomination due coppie: Jasmine Carrisi-Pierangelo Greco e Thais Wiggers-Elena Barolo.

Lunedì 14 aprile è andata in onda la seconda puntata di The Couple, condotta da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Le vincitrici sono state le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, immuni dal televoto. In nomination due coppie: Jasmine Carrisi-Pierangelo Greco e Thais Wiggers-Elena Barolo. Nel corso del secondo appuntamento spazio a un momento di racconto per Spinalbese, che ha parlato della paternità e del suo rapporto con la figlia Luna Marì.

Chi ha vinto la prima puntata di The Couple

Le vincitrici della seconda puntata di The Couple, in onda lunedì 14 aprile, sono state Brigitta e Benedicta Boccoli. Le sorelle sono riuscite ad aggiudicarsi la vittoria grazie a una prova di affinità di coppia e grazie al loro vantaggio hanno potuto sottrarre due chiavi alle coppie avversarie. La prima a Spinalbese-Tabanelli, mentre la seconda ai fratelli Mileto. Le sorelle Boccoli hanno un totale di 4 chiavi, tutte le altre due, tranne i fratelli Mileto che restano a zero.

Chi sono le coppie nominate dai concorrenti

Anche nella seconda puntata di The Couple è arrivato il momento delle nomination e per la prima volta entrerà in gioco anche il pubblico, che esprimerà la propria preferenza e sceglierà quali concorrenti eliminare. Le coppie che hanno avuto la peggio sono state quelle formate da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e Elena Barolo e Thais Wiggers. Immnui le sorelle Boccoli che hanno espresso due preferenze. Di seguito le nomination di tutte le coppie:

Elena Barolo e Thais Wigger nominano Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi, poi Giorgia Villa e Laura Maddaloni;

I fratelli Mileto nominano Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, poi Elena Barolo e Thais Wiggers;

Le sorelle Testa nominano Elena Barolo e Thais Wiggers, poi Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli;

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli nominano Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi, poi le sorelle Irma e Lucia Testa;

Manila Nazzaro e Stefano Oradei nominano Elena e Thais, poi Giorgia e Laura; Giorgia e Laura nominano Thais ed Elena, poi i fratelli Danilo e Fabrizio Mileto

Jasmine e Pierangelo nominano Antonino e Andrea, poi i fratelli Mileto

Le sorelle Boccoli nominano le sorelle Lucia e Irma Testa, poi Thais e Elena