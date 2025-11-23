Teresa e il fidanzato ad Affari Tuoi per il loro sogno: “Vogliamo comprare casa”, quanto valeva il pacco nero

Teresa dalla Campania è stata la protagonista della puntata del 23 novembre di Affari Tuoi. La concorrente ha giocato fino alla fine nella speranza di realizzare il sogno insieme al fidanzato: ha accettato un’offerta di 25mila euro del Dottore, il suo pacco era quello nero e valeva 50mila.

Teresa è la concorrente della puntata del 23 novembre di Affari Tuoi. Rappresenta la Campania e gioca nel programma condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 8. Vive a San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno, ed è una studentessa e commessa. Ad accompagnarla il fidanzato Luciano.

La partita di Teresa ad Affari Tuoi

La partita di Teresa ad Affari Tuoi inizia nel migliore dei modi: nei primi tiri elimina quasi tutti pacchi blu, fatta eccezione per i 200mila contenuti nel rosso. La concorrente e il fidanzato nel 2026 si sposeranno e il Dottore, che vuole partecipare al matrimonio, fa una prima offerta di 30mila euro. Teresa e Luciano lo invitano alle nozze, però rifiutano l'assegno. "Abbiamo un sogno, sono tanti ma non bastano. Vogliamo comprare casa a Pompei, il mio posto preferito nel mondo", spiega.

Eliminati due pacchi rossi (300mila e 50mila euro), Teresa si ritrova in una situazione di quasi parità e allora il Dottore fa un'offerta da 15mila euro. "Auspichiamo sempre a cifre più importanti, il nostro sogno deve diventare realtà. Rifiutiamo e andiamo avanti", dice la pacchista.

Il finale della partita di Terry: quanto valeva il suo pacco nero

Dopo diversi tiri e un'altra offerta rifiutata da 19mila euro, Teresa è intenzionata ad andare fino in fondo per realizzare il suo sogno con il fidanzato Luciano. "Non ho particolari numeri, però ho sensazioni, che sono quelle che mi hanno accompagnato nella mia vita in generale. Non ho mai fatto calcoli", spiega. Via anche i 200mila euro e rifiutato un cambio, la scelta ricade sul pacco dell'Emilia Romagna, che conteneva 100mila euro. Una delle opzioni ancora in gioco è quella del pacco nero, che la concorrente spera contenga 300mila euro. Nulla la ferma dall'arrivare fino al tiro finale. Dopo aver chiesto aiuto a Herbert Ballerina, elimina i 20mila euro e si ritrova con 1 euro da una parte e il pacco nero dall'altra. Il Dottore offre 25mila euro, che alla fine vengono accettati. Il pacco nero, che aveva la concorrente, valeva 50mila euro.