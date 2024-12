video suggerito

Taylor Mega a Belve: “Con Tony Effe non sono rimasta in buoni rapporti. Giulia De Lellis? È alla sua portata” Taylor Mega è ospite di Belve nella puntata di martedì 17 dicembre. L’influencer parla del suo flirt con Flavio Briatore e Fedez e rivela quali sono i suoi rapporti con Tony Effe. Nel corso dell’intervista, poi, ricorda il periodo difficile legato alla dipendenza dalle droghe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Belve in onda martedì 17 dicembre si racconta a Taylor Mega. Ospite di Franesca Fagnani ripercorre il periodo in cui è stata dipendente dalle droghe, parla del suo flirt con Fedez e Flavio Briatore e rivela alcuni retroscena del rapporto con sua sorella Giada Todesco. Rivela, poi, di non essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex Tony Effe.

Taylor Mega: "Non sono una escort, ho uno stile di vita agiato e mi piace mostrarmi"

Fin da subito Taylor Mega mette in chiaro di essere molto vendicativa e che quando si arrabbia riesce a dare il peggio di sé. A Francesca Fagnani, poi, rivela cosa fa prima di trovarsi davanti alle telecamere: "Io nasco come timida se devo andare in diretta bevo un po'. Prima di questa intervista mi sono fatta uno shottino di whisky". Non nasconde che con il suo lavoro da influencer riesce a guadagnare cifre molto alte. Quando la conduttrice le chiede come reagisce a chi la definisce una escort, risponde: "Non denigro chi fa questo lavoro, l'importante è non ledere altre persone. Io faccio altro. Me lo chiedono perché vedono una ragazza bionda con gli occhi azzurri e uno stile di vita agiato a cui piace mostrarsi e il pensiero dell'italiano medio va lì".

Taylor Mega: "Non mi drogo da tredici anni"

Da ragazzina Taylor Mega dava una mano ai genitori in campagna: "Sistemavo le reti dei tacchini. Mi fa ridere quando mi dicono che non ho mai lavorato". Nel corso dell'intervista, poi, ricorda il suo periodo di dipendenza dalle droghe. "Ero disperata. Ho subito un trauma a 17, avevo una relazione malata con un ragazzo e avevo subito violenza. Mi picchiava non volevo pensare a niente, trovavo rifugio nelle sostanze stupefacenti – racconta – Ora sono 13 anni che non tocco droghe, neanche una canna. Il punto più basso l'ho toccato in stazione a Padova con una mia amica, ero seduta in un campo ma non ricordo nulla". A Francesca Fagnani parla di quando ha dovuto fare i conti con l'astinenza: "Un giorno a scuola sono stata malissimo. Avevo un freddo che non riuscivo a togliermi di dosso e poi mi è venuto attacco di panico. Ero andata bagno e continuavo ad avere in testa una canzone dei Subsonica, non li riesco ad ascoltare". Grazie al suo lavoro in discoteca riusciva a recuperare le dosi: "Anche adesso quando sto male e mi succede qualcosa di brutto so che ci sarebbe qualcosa che mi potrebbe togliere questa sensazione, ma avendo allontanato quelle persone non saprei come recuperare la droga. Non lo farei neanche"

Taylor Mega: "Giulia De Lellis? Finalmente Tony Effe ha trovato qualcuno alla sua portata"

La "belvata" di Taylor Mega è stata quella di aver partecipato al video di Fedez contro Tony Effe: "L'ho fatto per togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Tony aveva fatto una canzone contro di me in cui mi dava della poco di buono. Poi quando gli ho chiesto un favore non c'è stato per me". Assicura di non aver partecipato al dissing perché è gelosa di Chiara Ferragni: "Ho avuto un flirt con Fedez ma non son una sfasciafamiglie. Erano ancora sposati ma ognuno faceva i cavoli propri". L'influencer dice di non essere rimasta in buoni rapporti con Tony Effe: "Sono contenta che sia fidanzata con Giulia De Lellis, finalmente ha trovato una persona alla sua portata".

Taylor Mega: "Flavio Briatore è stato il meno generoso tra i miei fidanzati"

Taylor Mega non riesce ad avere partner sessuali occasionali: "Non ce la fanno con me le prime volte, metto un po' paura. Il sesso è un po' sopravvalutato, meglio leggere un bel libro". A proposito del flirt con Flavio Briatore, rivela: "Con lui non era amore Avevo un fetish per lui, non c'era qualcosa che mi piacesse nello specifico. È lui che mi contattò. Tra noi è durata tre mesi. Tra i fidanzati che ho avuto è stato il meno generoso, non stavo con lui per un motivo economico". Rivela di essersi invaghita di donne e che Fagnani sarebbe il suo tipo ideale. "Sei etero?" chiede alla conduttrice. Il suo punto debole è la sorella: "Non c'è una persona che mi può far stare male come lei. L'ho perdonata nonostante sia andata con i miei ex".