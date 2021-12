Tapiro per Ilary Blasi dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, la madre: “Non l’ho mai visto” La conduttrice e showgirl, che a Striscia la notizia ha ricevuto il sesto Tapiro d’oro in carriera, dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona.

Ilary Blasi arriva all'invidiabile cifra di sei tapiri d'oro. Valerio Staffelli le ha consegnato – come si vedrà nella puntata di Striscia la Notizia in onda giovedì 16 dicembre – il sesto tapiro d'oro per le dichiarazioni di Fabrizio Corona al Peppy Night Show, la trasmissione condotta da Peppe Iodice su Canale 21. Dal canto suo, la conduttrice e showgirl sembra averla presa con sportività: "Fabrizio, forse, si è innamorato di me". Ai microfoni di Striscia la notizia, anche la madre di Ilary Blasi (via telefono) tirata in ballo proprio da Fabrizio Corona: "Io Corona non l'ho mai visto in vita mia".

Le dichiarazioni di Ilary Blasi

La conduttrice e showgirl, che a Striscia la notizia ha ricevuto il sesto Tapiro d’oro in carriera, ha detto: "Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso…". Successivamente, in diretta davanti a Valerio Staffelli, Ilary Blasi ha telefonato alla madre Daniela, che smetisce tutto: "Io Corona non l’ho mai visto in vita mia".

Le parole di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è tornato in televisione e ha subito riconquistato centralità con le sue bombe. Ospite dello show di Peppe Iodice, l'ex agente dei fotografi ha dichiarato: "La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L'ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude". E ancora: "Gli errori, secondo me, non li ho fatti. Esiste questa parola: hybris. È un'ubriacatura di potere. Quando arrivi a trent'anni e dal niente sei riuscito a comandare, fare soldi, avere il mondo in mano, quando non hai amici e sei solo contro il potere, ti metti contro i potenti e poi te la fanno pagare. Perché sono stato solo contro il potere. Gli unici errori che ho fatto nella mia vita: volere tutto e subito. Ma non cambierei niente. Rifarei anche i sei anni di galera che ho fatto".